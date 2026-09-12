sábado 12 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2026 - 18:23
Jujuy.

FNE 2026: Elisa Cavanna fue elegida representante del departamento Yavi

La elección se llevó a cabo este sábado por la tarde y reunió a una gran cantidad de estudiantes y familiares que pasaron una jornada única.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Representante de Yavi.

Representante de Yavi.

Lee además
FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: El Carmen y San Antonio eligieron a su representante departamental
Pintada Estudiantil.
Ciudad Cultural.

FNE 2026: con mucha emoción y arte, se vivió la Pintada Estudiantil

En un encuentro cargado de entusiasmo, brillo y juventud, las candidatas y candidatos subieron al escenario para representar al estudiantado del departamento y formar parte de una de las actividades más esperadas del calendario estudiantil.

Tras la presentación de cada uno de los participantes, se conocieron los nombres de quienes desde ahora tendrán la responsabilidad de representar a Yavi durante la FNE.

FNE 2026: la coronación completa de la elección de Yavi

FNE 2026: representante de Yavi.

FNE 2026: representante de Yavi.

La máxima distinción fue para Elisa Cavanna, quien fue coronada como representante departamental de Yavi. En tanto, Alex Colque fue elegido como embajador.

La coronación completa quedó así:

  • Embajadora: Elisa Cavanna
  • Embajador: Alex Colque
  • 1.ª princesa: Elizabeth Vilte
  • 2.ª princesa: Jhoanna Torres
  • 1.ª dama de honor: Jesica Geronimo
  • 1.er paje de honor: Mario Chosco
  • 2.º paje de honor: Eloy Benitez
  • Mister Elegancia: Thiago Valle

La elección se desarrolló en un clima de celebración y acompañamiento por parte de los estudiantes, familiares y la comunidad.

Las últimas elecciones departamentales de la FNE 2026

El sábado 12 de septiembre habrá dos encuentros importantes

  • En San Pedro, la Elección Departamental comenzará a las 21 horas en el Club Sociedad Tiro y Gimnasia. Las candidatas vienen compartiendo durante toda la semana recorridos, encuentros y actividades antes de la gran noche.
  • A la misma hora, Santa Bárbara vivirá su propia celebración en Palma Sola. El estadio “Manuelito Fernández” recibirá a jóvenes de Palma Sola, El Talar, El Fuerte, Santa Clara, El Piquete y Vinalito.

Allí participarán ocho representantes, mientras que el ingreso al predio comenzará desde las 18 con juegos y propuestas para los estudiantes. La elección está prevista para las 21 horas, con entrada libre y gratuita, y después de conocerse a la nueva representante actuará Tupac 7.

El domingo llega una de las noches más esperadas: Elección Capital

La Elección Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 tendrá una cobertura especial de Canal 4 de Jujuy, que transmitirá en vivo una de las noches más esperadas por toda la comunidad capitalina. La transmisión comenzará desde las 20 horas y podrá seguirse desde diferentes plataformas digitales.

La cita será a las 21 horas en Ciudad Cultural y tendrá nada menos que 59 representantes de colegios públicos y privados de San Salvador de Jujuy. Será una de las grandes noches de esta edición especial por los 75 años de la FNE.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: El Carmen y San Antonio eligieron a su representante departamental

FNE 2026: con mucha emoción y arte, se vivió la Pintada Estudiantil

Jujuy vive la Pintada Estudiantil de la FNE 2026

FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan en Jujuy

Susto en la elección de El Carmen: el escenario se hundió durante el baile de las candidatas y pajes

Lo que se lee ahora
FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: El Carmen y San Antonio eligieron a su representante departamental

Por  Federico Franco

Las más leídas

FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: El Carmen y San Antonio eligieron a su representante departamental

Pintada Estudiantil.
Ciudad Cultural.

FNE 2026: con mucha emoción y arte, se vivió la Pintada Estudiantil

Elección de El Carmen. video
FNE.

Susto en la elección de El Carmen: el escenario se hundió durante el baile de las candidatas y pajes

Marcha por Maximiliano Martínez: Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo, dijo la mamá
Jujuy.

Marcha por Maximiliano Martínez: "Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo", dijo la mamá

Nieve en Tafí del Valle - Tucumán (Foto: La Gaceta) video
Frío en el NOA.

Nieve en Tafí del Valle: así está Tucumán este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel