FNE 2026: Elisa Cavanna fue elegida representante del departamento Yavi

El departamento Yavi vivió este sábado una nueva jornada de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) , con la elección de sus representantes departamentales.

En un encuentro cargado de entusiasmo, brillo y juventud, las candidatas y candidatos subieron al escenario para representar al estudiantado del departamento y formar parte de una de las actividades más esperadas del calendario estudiantil.

Tras la presentación de cada uno de los participantes, se conocieron los nombres de quienes desde ahora tendrán la responsabilidad de representar a Yavi durante la FNE.

La máxima distinción fue para Elisa Cavanna , quien fue coronada como representante departamental de Yavi . En tanto, Alex Colque fue elegido como embajador .

La coronación completa quedó así:

Embajadora: Elisa Cavanna

Elisa Cavanna Embajador: Alex Colque

Alex Colque 1.ª princesa: Elizabeth Vilte

Elizabeth Vilte 2.ª princesa: Jhoanna Torres

Jhoanna Torres 1.ª dama de honor: Jesica Geronimo

Jesica Geronimo 1.er paje de honor: Mario Chosco

Mario Chosco 2.º paje de honor: Eloy Benitez

Eloy Benitez Mister Elegancia: Thiago Valle

La elección se desarrolló en un clima de celebración y acompañamiento por parte de los estudiantes, familiares y la comunidad.

Las últimas elecciones departamentales de la FNE 2026

El sábado 12 de septiembre habrá dos encuentros importantes

En San Pedro , la Elección Departamental comenzará a las 21 horas en el Club Sociedad Tiro y Gimnasia . Las candidatas vienen compartiendo durante toda la semana recorridos, encuentros y actividades antes de la gran noche.

, la Elección Departamental comenzará a las . Las candidatas vienen compartiendo durante toda la semana recorridos, encuentros y actividades antes de la gran noche. A la misma hora, Santa Bárbara vivirá su propia celebración en Palma Sola. El estadio “Manuelito Fernández” recibirá a jóvenes de Palma Sola, El Talar, El Fuerte, Santa Clara, El Piquete y Vinalito.

Allí participarán ocho representantes, mientras que el ingreso al predio comenzará desde las 18 con juegos y propuestas para los estudiantes. La elección está prevista para las 21 horas, con entrada libre y gratuita, y después de conocerse a la nueva representante actuará Tupac 7.

El domingo llega una de las noches más esperadas: Elección Capital

La Elección Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 tendrá una cobertura especial de Canal 4 de Jujuy, que transmitirá en vivo una de las noches más esperadas por toda la comunidad capitalina. La transmisión comenzará desde las 20 horas y podrá seguirse desde diferentes plataformas digitales.

La cita será a las 21 horas en Ciudad Cultural y tendrá nada menos que 59 representantes de colegios públicos y privados de San Salvador de Jujuy. Será una de las grandes noches de esta edición especial por los 75 años de la FNE.