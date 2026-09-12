Susto en la elección de El Carmen: el escenario se hundió durante el baile de las candidatas y pajes

Elección de El Carmen.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa recorriendo los distintos departamentos de Jujuy y esta vez fue el turno de El Carmen, donde se vivió una noche especial con la elección de las representantes que acompañarán al departamento en las próximas instancias de la celebración estudiantil.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una de las presentaciones sobre el escenario. Mientras las candidatas y sus pajes se encontraban bailando, la estructura descendió algunos centímetros, provocando sorpresa y preocupación entre quienes estaban presentes.

La situación generó un momento de tensión, especialmente entre familiares y amigos que acompañaban a los estudiantes. Sin embargo, rápidamente se verificó el estado de quienes se encontraban sobre el escenario y, afortunadamente, no hubo heridos. El episodio quedó en un susto y la jornada pudo continuar con normalidad.

Más allá de este inesperado momento, la elección estuvo marcada por la emoción de las candidatas, el acompañamiento de las instituciones educativas y el entusiasmo del público, que siguió cada una de las instancias de la noche.

Morella López fue elegida Representante de El Carmen Morella López, El Carmen. Tras la elección, Morella López, representante de la Secundaria N° 56 de El Carmen, fue coronada como la nueva Representante por el departamento El Carmen. La joven estará acompañada por un grupo de representantes que también fueron elegidas durante la noche: 1° Princesa: Julieta Yáñez, del Colegio Las Mercedes, El Carmen.

Julieta Yáñez, del Colegio Las Mercedes, El Carmen. 2° Princesa: Josefina Fabbroni, del Colegio San Patricio, Perico.

Josefina Fabbroni, del Colegio San Patricio, Perico. 1° Dama de Honor: Gianina Alberti, de la Secundaria N° 3 San José, Perico.

Gianina Alberti, de la Secundaria N° 3 San José, Perico. 2° Dama de Honor: Zoé Abril Cruz, de la Escuela de Comercio N° 2, El Carmen.

Zoé Abril Cruz, de la Escuela de Comercio N° 2, El Carmen. Miss Simpatía: Esmeralda Aguilera, del Bachillerato N° 20, Aguas Calientes.

Esmeralda Aguilera, del Bachillerato N° 20, Aguas Calientes. Miss Elegancia: María Chávez, de la Escuela Técnica de Perico. De esta manera, El Carmen ya tiene a su nueva representante para la FNE 2026, en una noche que quedará marcada por la emoción de las estudiantes, el acompañamiento de las familias y un inesperado episodio que, por fortuna, no pasó a mayores.

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