Piden ayuda para una bebé jujeña que necesita urgente hacerse un estudio muy costoso

Los padres de la bebé piden colaboración de la sociedad.

Monse es una bebé de Palpalá que nació con distintos problemas de salud y que todavía no cuenta con un diagnóstico genético preciso. Para avanzar con los estudios, su familia necesita afrontar un análisis genético internacional de alto costo y por eso lanzó una campaña solidaria.

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Su padre, Diego Sueldo , habló con TodoJujuy.com y relató el camino que vienen atravesando desde el nacimiento de su hija. “ Ella nació prematura, con un quiste, con parte del páncreas y el hígado grandes, hasta que volvió a su normalidad ”, contó.

Con el paso del tiempo, Monse fue atendida por distintos especialistas. “ La vio un neurólogo y otros especialistas, y le diagnosticaron retraso madurativo. Después llegó el genetista y vio que puede haber un síndrome, pero no sabe qué tipo de síndrome tiene ”, explicó Diego.

Según relató su padre, el objetivo del estudio es poder identificar con mayor precisión qué condición presenta la pequeña y, a partir de eso, definir los controles o tratamientos que pueda necesitar.

Los padres de la bebé piden colaboración de la sociedad.

“Sí o sí tenemos que hacerle este estudio para saber si tiene alguna enfermedad o si el día de mañana puede tener algún problema de crecimiento u otro tipo de problema”, expresó.

Diego remarcó que actualmente Monse se encuentra bien de salud, aunque la familia busca obtener respuestas cuanto antes. “Ella se encuentra bien de salud, pero tenemos que hacerle ese estudio lo antes posible para ver si tiene algo y poder tratarlo”, señaló.

También sostuvo que todavía no saben cómo será el seguimiento una vez que cuenten con el resultado. “No sé si va a ser de por vida o de a poquito, viendo cómo va evolucionando. Estamos esperando poder solucionar este tema y ayudar a mi bebé”, expresó.

Jornada solidaria para ayudar a Monse

Familiares y amigos organizaron una jornada solidaria para este 12 de septiembre, desde las 15, en la Cancha de Básquet del Club Altos Hornos Zapla.

El bono contribución tendrá un valor de $3.000 y todo lo recaudado será destinado a colaborar con los gastos del estudio que necesita la bebé.

La familia espera que la iniciativa permita reunir los fondos necesarios para avanzar con el diagnóstico y continuar acompañando a Monse en su evolución.