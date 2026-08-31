Estudiantes jujeñas impulsan una campaña solidaria para ayudar a niños con TEA y a adultos mayores

La solidaridad y el compromiso social se transformaron en protagonistas de un proyecto impulsado por seis estudiantes de 4° año B del Colegio del Salvador. Las jóvenes llevan adelante una campaña solidaria denominada “Verbo en Acción” , destinada a colaborar con el Hogar Guillermón y la Fundación Corazones Azules.

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La iniciativa forma parte de un trabajo interdisciplinario que abarca las materias de Sociología, Antropología, Filosofía y Física . El objetivo es que las estudiantes puedan llevar los conocimientos adquiridos en el aula a situaciones concretas de la realidad, promoviendo la responsabilidad social y el compromiso con las problemáticas que atraviesa la comunidad.

El proyecto también busca incorporar y poner en práctica los valores de la Congregación del Verbo Divino , transformando el aprendizaje en acciones concretas destinadas a ayudar a quienes más lo necesitan.

Las estudiantes se encuentran recibiendo donaciones de todo tipo , tanto de personas particulares como de comercios que deseen sumarse a la propuesta solidaria.

Entre los elementos que necesitan se encuentran:

Elementos y productos de limpieza.

Pañales para adultos mayores.

Ropa para niños.

Útiles.

Calzado.

Guantes de látex.

Artículos de higiene personal.

Juguetes.

Artículos de librería.

Además, para recaudar fondos y poder adquirir otros elementos necesarios para las instituciones beneficiadas, las jóvenes lanzaron una rifa solidaria.

Entre los premios se encuentra la posibilidad de participar y ganar un viaje a Córdoba, además de otros beneficios vinculados a la iniciativa solidaria.

Para colaborar con esta campaña solidaria comunicarse al: 3885711176.

Dos instituciones que necesitan de la solidaridad

Uno de los destinos de la campaña será el Hogar Guillermón, ubicado en el barrio Huaico. Allí residen adultos mayores que, en varios casos, atraviesan diferentes necesidades y situaciones de vulnerabilidad, incluso luego de haber sido abandonados por sus familias.

La otra institución beneficiada será la Fundación Corazones Azules, una organización social de Jujuy dedicada a acompañar, contener y promover la inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual.