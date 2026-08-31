En 2025, hubo más de 5.000 suicidios en Argentina: los datos de Jujuy y dónde pedir ayuda

Jujuy registró 71 víctimas de suicidios consumados durante 2025 , de acuerdo con el Informe del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional. La cifra representa una disminución frente a los 75 casos informados en 2024. En términos porcentuales, la variación interanual fue de -5,9%.

País. En 2025 los suicidios aumentaron 57,7% en Argentina: la tasa más alta de los últimos años

La tasa provincial también descendió de 9,9 a 9,3 víctimas cada 100.000 habitantes mayores de cinco años. Ese indicador quedó por debajo de la media nacional, que durante 2025 se ubicó en 11,8.

En todo el país se contabilizaron 5.209 víctimas durante 2025, frente a las 4.249 registradas el año anterior. Esto representó un incremento del 22,6% en valores absolutos y del 22% en la tasa nacional.

La serie histórica incluida en el informe muestra un crecimiento respecto de años anteriores. En 2016 se habían registrado 2.897 víctimas, mientras que en 2023 fueron 4.205 y en 2024 se contabilizaron 4.249.

El relevamiento también señala que, entre las distintas categorías de muertes violentas, los suicidios presentaron durante 2025 una cantidad superior a las muertes viales, los homicidios dolosos y los homicidios culposos por otras causas.

Las provincias con más casos

Buenos Aires concentró la mayor cantidad de víctimas, con 1.977 casos, seguida por Santa Fe, con 461; Córdoba, con 371; Entre Ríos, con 288; Mendoza, con 247; Salta, con 243; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 236; y Tucumán, con 227.

Al considerar las tasas en relación con la población mayor de cinco años, Entre Ríos encabezó el listado con 20,8 víctimas cada 100.000 habitantes. Luego se ubicaron San Luis, con 18,9; Salta, con 17,4; Santa Cruz, con 16; Catamarca, con 14,2; y Tucumán, con 13,5.

En cuanto a la variación interanual, Buenos Aires registró un aumento del 55,4%, al pasar de 1.267 víctimas en 2024 a 1.977 en 2025. También se observaron incrementos importantes en la Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Salta, Santa Cruz y Río Negro.

Tasa de suicidios a nivel nacional.

Señales de alerta

-Habla acerca del suicidio; por ejemplo, hacer afirmaciones como «voy a matarme», «quisiera estar muerto» o «desearía no haber nacido».

-Obtiene los medios para atentar contra tu propia vida, cómo conseguir un arma o almacenar pastillas.

-Retraimiento de la vida social y deseo de estar solo.

-Tiene cambios de humor, como pasar de estar eufórico un día a estar profundamente desalentado al día siguiente.

Prevención del Suicidio.

El acompañamiento es clave para la prevención del suicidio.

-Se preocupa por la muerte, por el hecho de morir o por la violencia; desesperanza o impotencia ante una situación o aumenta el consumo de alcohol o de drogas.

-Sufre cambios en la rutina normal, por ejemplo, cambios en la alimentación y en los horarios de sueño.

-Regala sus pertenencias o dejar sus asuntos en orden cuando no existen motivos lógicos para hacerlo o se despide de las personas como si la despedida fuera definitiva.

Suicidio: recomendaciones de prevención

- Desde casa, desde la escuela, desde cada espacio, motivando a las personas para que hablen sobre cómo se sienten.

-Fomentando amistades y relaciones saludables, para que aprendan a manejar situaciones de estrés y dificultad, para que desarrollen habilidades que permitan para afrontar los problemas.

-Estar atentos es la forma de acompañar, el diálogo no es un interrogatorio, sino una herramienta que nos permite compartir un momento con el otro.

-Si la persona no accede a realizar un tratamiento no hay que obligarla. Seguir acompañando, mientras uno mismo realiza una consulta con un profesional.

Es clave pedir ayuda.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento.

-Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

-Guardia de Salud Mental en hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

-Guardia de Salud Mental del hospital Pablo Soria.

-Cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud.

-Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 4245541.

- Ingresando a este link y haciendo click en el botón de Salud Mental.