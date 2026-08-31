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31 de agosto de 2026 - 07:10
País.

Cómo fue la venta de combustibles en el NOA: los números de Jujuy, Salta y Tucumán

La venta de combustibles retrocedió en el NOA durante julio, con Tucumán, Jujuy y Salta registrando las mayores caídas interanuales del país.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cómo fue la venta de combustibles en el NOA

Cómo fue la venta de combustibles en el NOA

Las ventas de combustibles tuvieron un fuerte retroceso durante julio en buena parte del NOA, en línea con la caída registrada a nivel nacional. Tres provincias de la región quedaron entre las jurisdicciones con las mayores bajas interanuales del país.

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Según datos de la Secretaría de Energía, Tucumán encabezó la caída nacional. Le siguieron Jujuy y Salta, En contraste, Santiago del Estero registró una leve mejora del 0,2%, convirtiéndose en una de las únicas tres jurisdicciones argentinas que lograron aumentar sus ventas frente al mismo mes del año pasado.

Tres provincias del NOA, entre las más afectadas

Los números de julio muestran que el retroceso en el consumo de combustibles tuvo un impacto especialmente fuerte en el norte argentino. Tucumán presentó el peor registro del país, con una disminución del 22,4%. En segundo lugar se ubicó Jujuy, con el 16,4%, mientras que Salta quedó tercera con una caída del 15,9%. De esta manera, las tres mayores bajas registradas a nivel nacional correspondieron a provincias del NOA.

Venta de combustibles en el NOA

Venta de combustibles en el NOA

El comportamiento de Santiago del Estero fue diferente: presentó una variación positiva del 0,2%. Junto con La Pampa, que creció 0,7%, y Neuquén, con 0,5%, fueron las únicas jurisdicciones que escaparon de la tendencia negativa.

La caída nacional fue del 6,4%

En todo el país se comercializaron durante julio 1.368.722 metros cúbicos de combustibles, volumen que representó una disminución del 6,4% en comparación con el mismo mes de 2025. La caída alcanzó a 21 de las 24 jurisdicciones y significó además el sexto mes consecutivo con una variación interanual negativa. El dato de julio fue también el retroceso más importante registrado en lo que va de 2026.

El consumo de combustible acumula siete meses por debajo de 2025

Durante los primeros siete meses del año se comercializaron aproximadamente 9.580.000 metros cúbicos de combustibles en Argentina. El volumen acumulado representa una caída del 2,1% en relación con el mismo período de 2025 y es el nivel más bajo para los primeros siete meses de un año desde 2021. Por tipo de combustible, el gasoil registró una disminución acumulada del 2,3%, mientras que las naftas retrocedieron un 1,9%.

La nafta Súper fue la que más cayó

Al analizar los datos de julio según cada tipo de combustible, la mayor baja interanual correspondió a la nafta Súper, con un retroceso del 7,8%. El Gasoil Grado 2 cayó un 7%, mientras que la nafta Premium disminuyó un 6,4%. Por su parte, el Gasoil Grado 3 registró una baja más moderada, del 1,9%.

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