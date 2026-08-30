Muerte del bebé en el Materno Infantil de Jujuy: se conocieron más detalles del hecho

El caso ocurrió en julio de este año y tiene como protagonista a Ayelén Ríos, quien cursaba un embarazo de 38 semanas. La joven acudió al Hospital Materno Infantil de Jujuy luego de presentar un sangrado importante. Según la denuncia de la familia, permaneció varias horas a la espera de atención médica y posteriormente el bebé nació sin vida.

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Ahora se conocieron nuevos resultados de los estudios anatomopatológicos realizados para complementar la autopsia del bebé. Los análisis, particularmente los efectuados sobre la placenta, permitieron establecer que el sangrado presentado por la madre estaba relacionado con un desprendimiento parcial de placenta .

El abogado que representa a la familia, Carlos Espada , explicó que los nuevos elementos incorporados al expediente permiten conocer con mayor precisión el origen del sangrado.

“Hoy tenemos ya la certeza, en virtud de estos estudios, de que durante todo este tiempo el sangrado tenía que ver con un desprendimiento parcial de la placenta”, sostuvo el letrado.

Según explicó, este cuadro habría provocado que, a medida que avanzaba la situación, el bebé recibiera progresivamente una menor cantidad de oxígeno, sangre y nutrientes.

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De acuerdo con la reconstrucción realizada por la representación de la familia, Ayelén había concurrido al hospital el día anterior al episodio más grave. Tras ser evaluada, regresó a su domicilio con indicaciones sobre determinados signos de alarma. Entre ellos se encontraba precisamente la pérdida de sangre, circunstancia que, según la querella, está documentada en el expediente.

Al día siguiente, cerca de las 17 horas, la joven habría comenzado a presentar un sangrado importante mientras se encontraba en una parada, por lo que acudió inmediatamente al Materno Infantil. La representación de la familia sostiene que el ingreso al quirófano se habría producido recién alrededor de las 22 horas.

Qué busca determinar la querella

Espada señaló además que Ayelén relató que al ingresar al hospital le realizaron una ecografía y le informaron que todo estaba bien. Sin embargo, según la querella, en ese momento no se habría detectado el desprendimiento parcial de placenta que posteriormente surgió de los estudios anatomopatológicos.

Con la incorporación de esta nueva documentación, la querella buscará determinar qué intervención tuvo cada una de las personas que participaron de la atención médica y si las demoras o conductas que son objeto de análisis tuvieron incidencia en el desenlace.