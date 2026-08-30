domingo 30 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de agosto de 2026 - 18:05
Investigación.

Muerte del bebé en el Materno Infantil de Jujuy: se conocieron más detalles del hecho

Los estudios anatomopatológicos realizados sobre la placenta determinaron los motivos del sangrado que sufrió la madre del bebé antes de su muerte.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Ayelén Ríos y su familia piden justicia.

Ayelén Ríos y su familia piden justicia.

Lee además
Hospital Materno Infantil de Jujuy
Jujuy.

Denuncian negligencia por la muerte de un bebé en el Materno Infantil: "Lo mataron en el hospital"
muerte del bebe en el materno infantil: mi hija tiene que ver a su hermano en un cementerio
Jujuy.

Muerte del bebé en el Materno Infantil: "Mi hija tiene que ver a su hermano en un cementerio"

Ahora se conocieron nuevos resultados de los estudios anatomopatológicos realizados para complementar la autopsia del bebé. Los análisis, particularmente los efectuados sobre la placenta, permitieron establecer que el sangrado presentado por la madre estaba relacionado con un desprendimiento parcial de placenta.

Qué determinaron los estudios

Hospital Materno Infantil de Jujuy.

Hospital Materno Infantil de Jujuy.

El abogado que representa a la familia, Carlos Espada, explicó que los nuevos elementos incorporados al expediente permiten conocer con mayor precisión el origen del sangrado.

“Hoy tenemos ya la certeza, en virtud de estos estudios, de que durante todo este tiempo el sangrado tenía que ver con un desprendimiento parcial de la placenta”, sostuvo el letrado.

Según explicó, este cuadro habría provocado que, a medida que avanzaba la situación, el bebé recibiera progresivamente una menor cantidad de oxígeno, sangre y nutrientes.

Muerte de un bebé en el Materno Infantil: la atención médica bajo análisis

Denuncian presunta negligencia en el Materno Infantil por la muerte de un beb&eacute;.

Denuncian presunta negligencia en el Materno Infantil por la muerte de un bebé.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la representación de la familia, Ayelén había concurrido al hospital el día anterior al episodio más grave. Tras ser evaluada, regresó a su domicilio con indicaciones sobre determinados signos de alarma. Entre ellos se encontraba precisamente la pérdida de sangre, circunstancia que, según la querella, está documentada en el expediente.

Al día siguiente, cerca de las 17 horas, la joven habría comenzado a presentar un sangrado importante mientras se encontraba en una parada, por lo que acudió inmediatamente al Materno Infantil. La representación de la familia sostiene que el ingreso al quirófano se habría producido recién alrededor de las 22 horas.

Qué busca determinar la querella

Espada señaló además que Ayelén relató que al ingresar al hospital le realizaron una ecografía y le informaron que todo estaba bien. Sin embargo, según la querella, en ese momento no se habría detectado el desprendimiento parcial de placenta que posteriormente surgió de los estudios anatomopatológicos.

Con la incorporación de esta nueva documentación, la querella buscará determinar qué intervención tuvo cada una de las personas que participaron de la atención médica y si las demoras o conductas que son objeto de análisis tuvieron incidencia en el desenlace.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Denuncian negligencia por la muerte de un bebé en el Materno Infantil: "Lo mataron en el hospital"

Muerte del bebé en el Materno Infantil: "Mi hija tiene que ver a su hermano en un cementerio"

Muerte del bebé en el Materno Infantil: exhumarán el cuerpo para determinar cómo murió

Muerte de un bebé en el Materno Infantil: revelaron los resultados preliminares de la autopsia

Era buscado por un robo en Jujuy y cayó cuando entraba caminando a San Juan

Lo que se lee ahora
Accidente en barrio San Pedrito.
Policiales.

Impactante choque de un auto contra un poste en el barrio San Pedrito

Por  Federico Franco

Las más leídas

Accidente en barrio San Pedrito.
Policiales.

Impactante choque de un auto contra un poste en el barrio San Pedrito

El viento en Jujuy -Foto generada con IA
Pronóstico.

Jujuy está bajo alerta naranja por vientos muy intensos: qué sectores serán afectados

Avenida Balbín.
Bajo La Viña.

Avenida Balbín: se cayó de la moto y murió por un fuerte golpe en la cabeza

Ayelén Ríos y su familia piden justicia.
Investigación.

Muerte del bebé en el Materno Infantil de Jujuy: se conocieron más detalles del hecho

NASA lanzó al espacio el telescopio Nancy Grace Roman video
Mundo.

NASA lanzó al espacio el telescopio Nancy Grace Roman

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel