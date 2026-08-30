Era buscado por un robo en Jujuy y cayó cuando entraba caminando a San Juan

Un hombre que ingresaba a pie a la provincia de San Juan fue detenido durante un control policial luego de que los efectivos detectaran que tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de San Pedro de Jujuy. El procedimiento se llevó adelante en el Control San Carlos y estuvo a cargo de personal de la Dirección D-7 de la Policía de San Juan.

Según la información oficial, los efectivos realizaban tareas de identificación y entrevistas de rutina cuando controlaron a un hombre que ingresaba caminando a la provincia. Al verificar sus antecedentes, el sistema emitió una alerta que indicaba que sobre el joven pesaba un pedido de captura y comparendo vigente solicitado por la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria N° 1 de San Pedro de Jujuy, en el marco de una causa vinculada a un robo.

Era buscado por un robo en Jujuy y cayó cuando entraba caminando a San Juan Quedó detenido en San Juan El hombre fue identificado como Waldemar Vidal. Una vez confirmada la vigencia del pedido judicial, los efectivos dieron intervención a las autoridades correspondientes. Por disposición del Ayudante Fiscal, Vidal quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Octava, donde permanece a disposición de la Justicia. Las actuaciones continuarán para determinar los pasos procesales correspondientes en relación con el requerimiento emitido desde San Pedro de Jujuy.

El pedido había sido emitido desde Jujuy La detención se produjo a partir del cruce de antecedentes realizado durante el control de ingreso a San Juan. El procedimiento permitió establecer que Vidal era requerido por la Justicia jujeña y avanzar con su detención para ponerlo a disposición de las autoridades intervinientes.

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