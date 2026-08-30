domingo 30 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de agosto de 2026 - 16:05
Policiales.

Era buscado por un robo en Jujuy y cayó cuando entraba caminando a San Juan

Un hombre buscado por la Justicia de San Pedro de Jujuy fue detenido durante un control cuando ingresaba a pie a la provincia de San Juan.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Era buscado por un robo en Jujuy y cayó cuando entrabacaminando a San Juan

Era buscado por un robo en Jujuy y cayó cuando entraba caminando a San Juan

Un hombre que ingresaba a pie a la provincia de San Juan fue detenido durante un control policial luego de que los efectivos detectaran que tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de San Pedro de Jujuy. El procedimiento se llevó adelante en el Control San Carlos y estuvo a cargo de personal de la Dirección D-7 de la Policía de San Juan.

Lee además
detuvieron en jujuy a un salteno que tenia pedido de captura por abuso sexual
Aguas Calientes

Detuvieron en Jujuy a un salteño que tenia pedido de captura por abuso sexual
Golpeal narcotráfico en Jujuy y Salta
Policiales.

Golpe al narcotráfico en Jujuy y Salta: siete detenidos y más de 61 kilos de cocaína secuestrados

Según la información oficial, los efectivos realizaban tareas de identificación y entrevistas de rutina cuando controlaron a un hombre que ingresaba caminando a la provincia. Al verificar sus antecedentes, el sistema emitió una alerta que indicaba que sobre el joven pesaba un pedido de captura y comparendo vigente solicitado por la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria N° 1 de San Pedro de Jujuy, en el marco de una causa vinculada a un robo.

Era buscado por un robo en Jujuy y cayó cuando entraba caminando a San Juan

Era buscado por un robo en Jujuy y cayó cuando entraba caminando a San Juan

Quedó detenido en San Juan

El hombre fue identificado como Waldemar Vidal. Una vez confirmada la vigencia del pedido judicial, los efectivos dieron intervención a las autoridades correspondientes. Por disposición del Ayudante Fiscal, Vidal quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Octava, donde permanece a disposición de la Justicia. Las actuaciones continuarán para determinar los pasos procesales correspondientes en relación con el requerimiento emitido desde San Pedro de Jujuy.

El pedido había sido emitido desde Jujuy

La detención se produjo a partir del cruce de antecedentes realizado durante el control de ingreso a San Juan. El procedimiento permitió establecer que Vidal era requerido por la Justicia jujeña y avanzar con su detención para ponerlo a disposición de las autoridades intervinientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron en Jujuy a un salteño que tenia pedido de captura por abuso sexual

Golpe al narcotráfico en Jujuy y Salta: siete detenidos y más de 61 kilos de cocaína secuestrados

Un jujeño fue detenido en Córdoba por provocar un incendio en un hotel

San Pedrito: usaban a una chica de 15 años para vender droga y fueron detenidos

Avenida Balbín: se cayó de la moto y murió por un fuerte golpe en la cabeza

Lo que se lee ahora
Accidente en barrio San Pedrito.
Policiales.

Impactante choque de un auto contra un poste en el barrio San Pedrito

Por  Federico Franco

Las más leídas

Los Pumas vs Australia en Jujuy - Estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Los Pumas cayeron 21 a 27 ante Australia en Jujuy

El viento en Jujuy -Foto generada con IA
Pronóstico.

Jujuy está bajo alerta naranja por vientos muy intensos: qué sectores serán afectados

Accidente en barrio San Pedrito.
Policiales.

Impactante choque de un auto contra un poste en el barrio San Pedrito

Imagen ilustrativa
Policiales.

Imputaron a un jujeño que llevaba marihuana en un colectivo que salió de Humahuaca

Avenida Balbín.
Bajo La Viña.

Avenida Balbín: se cayó de la moto y murió por un fuerte golpe en la cabeza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel