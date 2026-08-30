Avenida Balbín: se cayó de la moto y murió por un fuerte golpe en la cabeza

Avenida Balbín.

Un hombre de aproximadamente 30 años murió durante la madrugada del domingo tras sufrir un violento accidente vial en la Avenida Balbín, en el barrio Bajo La Viña de San Salvador de Jujuy.

El hecho ocurrió a la altura calle Ascasubi, donde, por circunstancias que todavía son materia de investigación, el motociclista habría perdido el control del rodado, derrapado y terminado sobre el asfalto. Personal del SAME realizó las primeras evaluaciones y constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Según el informe de los profesionales, la víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneal (TEC) grave, producto del fuerte impacto de su cabeza contra el asfalto tras la caída.

Investigan las causas del accidente Por el momento, las circunstancias que provocaron el despiste de la motocicleta no fueron determinadas y quedaron bajo investigación de las autoridades.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Seccional N° 50, que intervino en las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las circunstancias del fallecimiento. La investigación buscará reconstruir la secuencia del accidente y establecer si existieron otros factores que pudieran haber contribuido al violento desenlace.

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