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29 de agosto de 2026 - 18:05
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Los Pumas cayeron 21-27 ante Australia en Jujuy

La Selección Argentina no pudo quedarse con el primer partido ante Australia y cayó 21-27 en el Estadio 23 de Agosto de la provincia de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Australia golpeó primero y consiguió ponerse 5-0 arriba. Ryan Lonergan no logró concretar la conversión y el marcador quedó con esa diferencia inicial.

Más tarde, Carter Gordon apareció por la punta derecha y consiguió una nueva conquista para los Wallabies. Esta vez, Lonergan acertó la conversión y estiró la ventaja a 12-0.

La reacción de Los Pumas en el primer tiempo

Argentina consiguió sus primeros puntos después de una gran acción de Rodrigo Isgró que terminó con la conquista de Gerónimo Prisciantelli. Santiago Carreras hizo efectiva la conversión y Los Pumas se acercaron 12-7.

Australia volvió a responder. Tras el empuje, Fraser McReight se zambulló en el ingoal y Lonergan convirtió para establecer el 19-7.

Luego llegó la tarjeta amarilla para Harry Potter, mientras que Los Pumas aprovecharon para volver a acercarse en el marcador. A la salida de un free kick, Joaquín Moro consiguió una nueva conquista y Carreras acertó la patada para dejar el partido 19-14.

Antes del cierre de la primera mitad, Lonergan se hizo cargo de una infracción y amplió nuevamente la diferencia. Así, Australia se fue al descanso con una ventaja de 22-14.

Los Pumas quedaron a un punto, pero Australia resistió

En los segundos 40 minutos, Argentina buscó achicar la diferencia. En una de las acciones, el árbitro Ben O'Keeffe revisó la jugada junto al TMO y anuló una conquista por un pase forward de Benítez Cruz.

Los Pumas tuvieron una nueva oportunidad y esta vez lograron concretarla. Tras varias fases, Boris Wenger consiguió el try y Santiago Carreras sumó la conversión. Argentina quedó entonces a solo un punto: Australia ganaba 22-21. Sin embargo, los Wallabies volvieron a golpear. Tom Hooper consiguió un nuevo try para establecer el 27-21.

Australia tuvo otra conquista a través de Jeremy Williams, pero, luego de la revisión del TMO, la jugada fue anulada y no modificó el marcador. Finalmente, Australia derrotó 27-21 a Los Pumas en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy, después de mantenerse arriba en el marcador durante el encuentro y contener la reacción del seleccionado argentino.

Las formaciones de Los Pumas y Australia

Los Pumas

1. Boris Wenger , 2. Ignacio Ruiz, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Santiago Carreras, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Juan Penoucos, 21. Agustín Moyano, 22. Nicolás Roger, 23. Matías Moroni.

Australia

1. Isaac Kailea, 2. Brandon Paenga-Amosa, 3. Allan Alaalatoa (c), 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Tom Hooper, 7. Fraser McReight, 8. Rob Valetini, 9. Ryan Lonergan, 10. Carter Gordon, 11. Harry Potter, 12. Hunter Paisami, 13. Isaac Henry, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright

Suplentes: : 16. Billy Pollard, 17. Angus Bell, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lachlan Shaw, 20. Charlie Cale, 21. Tate McDermott, 22. Ben Donaldson, 23. Joseph-Aukuso Suaalii

Conferencia de prensa de Felipe Contempomi

Felipe Contepomi analizó el rendimiento de Los Pumas y reconoció que, si bien el equipo es evaluado por los resultados, su mirada también está puesta en la competitividad que mostró durante los partidos disputados este año.

Creo que en todos los partidos de este año hemos sido competitivos por ahora. No recuerdo haber perdido, o que hayamos perdido partidos por muy abultados, señaló el entrenador. Creo que en todos los partidos de este año hemos sido competitivos por ahora. No recuerdo haber perdido, o que hayamos perdido partidos por muy abultados, señaló el entrenador.

En ese sentido, consideró que uno de los principales desafíos del seleccionado argentino pasa por corregir aquellas acciones que terminan inclinando el resultado hacia un lado u otro. Para Contepomi, reducir los errores no forzados será fundamental para conseguir los resultados que buscan.

“La suma de esas cosas lleva a que el resultado sea de un lado y del otro. Siempre lo digo, me molesta más perder de lo que me gusta ganar, pero la realidad es que lo primero es que queremos ser competitivos, consistentemente competitivos”, sostuvo.

El entrenador volvió a remarcar la necesidad de trabajar sobre los errores no forzados y explicó que el resultado de un encuentro no depende únicamente de una acción puntual sobre el cierre.

“No es la última jugada, porque muchas veces se quedan con la última jugada”, expresó. Para Contepomi, el análisis debe centrarse también en otras situaciones que se producen durante el encuentro: “Para mí pasa por otras situaciones en donde hay errores no forzados, que eso en la suma de los 80 minutos te puede llevar a terminar en el resultado positivo”.

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