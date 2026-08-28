sábado 29 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2026 - 20:54
FNE.

San Pedro de Jujuy: padres de alumnos se pelearon en una elección de representante

El conflicto ocurrió durante la elección de un colegio de La Esperanza. Hubo abucheos, cuestionamientos al resultado y enfrentamientos entre adultos.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Pelea en una elección reina.

Pelea en una elección reina.

La elección de la representante de la FNE 2026 del Colegio Provincial de Misiones de La Esperanza, en el departamento San Pedro, terminó este viernes 28 de agosto con momentos de tensión luego de que algunos padres y familiares expresaran su disconformidad con el resultado.

Lee además
Nuevas representantes departamentales en la  FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: Cochinoca y Tumbaya eligieron a sus representantes
Las representantes de Mendoza y Tucumán para la FNE 2026.
País.

FNE 2026: Mendoza y Tucumán eligieron a sus representantes para la Fiesta de los Estudiantes

Una vez anunciada la candidata elegida, un grupo de padres, madres y familiares comenzaron a gritar y agredir al jurado por su decisión.

Los reclamos fueron aumentando de tono hasta derivar en fuertes discusiones y enfrentamientos entre algunos de los adultos presentes.

Cabe destacar que toda la pelea se produjo delante de las jóvenes que participaban de la elección, estudiantes, niños y familiares que se encontraban dentro del establecimiento.

Desde la Policía le comentaron a TodoJujuy.com que "por el momento hay registro de denuncia de lo ocurrido de parte de la directora del establecimiento".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Cochinoca y Tumbaya eligieron a sus representantes

FNE 2026: Mendoza y Tucumán eligieron a sus representantes para la Fiesta de los Estudiantes

FNE 2026: los grupos y el orden para los desfiles de carrozas

FNE 2026: Victoria Valiente representará a la Escuela Normal: "Siento mucho honor"

De jugadora en San Pedro a primera árbitra de rugby de Jujuy: la historia de Quimey Cisterna

Lo que se lee ahora
Caso Matías Jurado.
Policiales.

Matías Jurado seguirá con prisión preventiva e irá a juicio por cinco homicidios

Por  Federico Franco

Las más leídas

Luna de sangre.
Sociedad.

Eclipse lunar de agosto 2026: cómo repercute en cada signo del zodíaco

Luna de Sangre en Jujuy.
Jujuy.

Las fotos de la luna de sangre en Jujuy

Nepal, glaciares y aludes: qué riesgos existen en Jujuy video
Riesgos naturales

¿Puede ocurrir en Jujuy un fenómeno como el de Nepal?

Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida video
Jujuy.

Tata Farjat, el jujeño que hizo del fútbol una forma de vida

Incendio en Volcán video
Jujuy.

Incendio en Volcán: Trabajan varias dotaciones de bomberos y recomiendan circular con precaución por Ruta 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel