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28 de agosto de 2026 - 16:09
Deportes.

De jugadora en San Pedro a primera árbitra de rugby de Jujuy: la historia de Quimey Cisterna

Comenzó a jugar en 2012, cuando todavía no había equipos femeninos consolidados. Hoy también abrió camino dentro del referato jujeño.

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Con el paso de los años se incorporaron más jugadoras y la actividad comenzó a crecer. Actualmente, Cisterna integra Suri Rugby Club y continúa preparándose para nuevas competencias regionales.

La decisión de convertirse en árbitra

La idea de ingresar al referato surgió cuando Quimey comenzó a pensar cómo seguir vinculada al rugby una vez que ya no pudiera jugar con la misma intensidad. “Pensé que no iba a poder jugar al rugby para siempre, porque el cuerpo en algún momento no te da. Pero quería seguir dentro del deporte y devolverle todo lo que me dio durante estos años”, explicó.

Para ella, ser árbitra representa otra manera de colaborar con su club y con la Unión Jujeña de Rugby. No se trata únicamente de permanecer dentro de una cancha, sino de aportar al crecimiento de la disciplina desde un nuevo lugar. “Quería seguir interviniendo en el rugby, brindarle cosas a mi club o a la Unión. Siento que de esa manera devuelvo todo lo que ellos me dieron”, afirmó.

“Ser mujer y dirigir a varones tiene una presión”

Convertirse en la primera árbitra de rugby de Jujuy también implicó enfrentar prejuicios dentro de un deporte históricamente vinculado con los hombres. Quimey señaló que las mujeres todavía reciben cuestionamientos por practicar una disciplina de contacto. Esa presión también aparece cuando le toca dirigir partidos masculinos. “No fue fácil y todavía no es fácil. El hecho de ser mujer y dirigir a varones tiene un peso y una presión, pero creo que con confianza una va trabajando sobre eso”, sostuvo.

La árbitra destacó que intenta afrontar cada partido desde el disfrute, tanto cuando juega como cuando dirige. “Toda la vida me puse como referencia disfrutarlo, porque es un juego y hay que disfrutar”, expresó.

El respeto hacia el árbitro dentro del rugby

Durante la entrevista, Cisterna también habló sobre el vínculo entre los jugadores y quienes dirigen los partidos. Según explicó, el respeto hacia el árbitro se trabaja desde las primeras etapas de formación. “Lo principal que te enseñan cuando empezás a jugar son los valores, no solamente con tus compañeros, sino con todo lo que sucede dentro de una cancha”, indicó.

Reconoció que pueden producirse discusiones o respuestas inapropiadas por la adrenalina de la competencia, pero aseguró que habitualmente esas situaciones se resuelven una vez finalizado el encuentro. “Puede haber alguna mala conducta, pero después termina el partido y te piden disculpas. Los entrenadores enseñan que los valores son muy importantes al momento de entrar a la cancha”, agregó.

Una representante del rugby jujeño junto a Los Pumas

La trayectoria de Quimey también le permitió representar a la Unión Jujeña y al referato provincial dentro de las actividades vinculadas con la presencia de Los Pumas en Jujuy. “Es un privilegio representar a la Unión y al referato jujeño, y poder estar con árbitros internacionales que habitualmente vemos por televisión y consideramos referentes”, expresó.

Además, destacó la recepción que tuvo la provincia entre los integrantes de la delegación: “Les gustó Jujuy y están muy contentos con el rugby de aquí”.

El crecimiento del rugby femenino en Jujuy

El recorrido de Cisterna acompaña la transformación que atravesó el rugby femenino provincial. Cuando comenzó, las jugadoras eran pocas y debían entrenar junto a los varones. Actualmente existen equipos que participan en competencias regionales. Quimey anticipó que Jujuy será sede de un Regional del NOA, con la participación de conjuntos de Salta, Tucumán y Santiago del Estero. El certamen otorgará una clasificación al Nacional de Clubes.

Para la jugadora y árbitra, todavía es necesario que más mujeres se animen a conocer el deporte, tanto dentro de los equipos como en el referato. “Las invito no solamente a jugar, sino también a incorporarse al arbitraje. Es un deporte distinto y el club representa una contención muy importante. No podemos opinar sobre algo que todavía no probamos”, concluyó.

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