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28 de agosto de 2026 - 17:03
Deportes.

Los Wallabies entrenaron en Suri y compartieron con los chicos del club

Los Wallabies entrenaron en Suri Rugby Club y compartieron una jornada con los chicos de la institución antes de enfrentar a Los Pumas en Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Los Wallabies entrenaron en Suri y compartieron con loschicos del club

Los Wallabies entrenaron en Suri y compartieron con los chicos del club

El seleccionado de Australia cumplió este viernes una nueva jornada de preparación en Jujuy antes del partido frente a Los Pumas. Los Wallabies entrenaron en las instalaciones de Suri Rugby Club, en Alto Comedero, y además compartieron un encuentro con los chicos de la institución jujeña.

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La presencia del seleccionado australiano generó una jornada especial para Suri. En medio de la preparación deportiva para el test internacional, integrantes del plantel tuvieron contacto con jóvenes jugadores del club, en una actividad que acercó a una de las principales selecciones del rugby mundial a la comunidad local.

Los Wallabies entrenaron en Suri y compartieron con los chicos del club

Los Wallabies entrenaron en Suri y compartieron con los chicos del club

Los Wallabies ultimaron detalles en Alto Comedero

La práctica de este viernes formó parte de la preparación final del conjunto dirigido por Les Kiss para el compromiso ante Los Pumas. El escenario elegido fue la cancha de Suri Rugby Club, institución ubicada en Alto Comedero. Más allá del trabajo deportivo, la visita tuvo un momento particular cuando los jugadores australianos compartieron con los chicos del club.

La actividad se produjo a pocas horas de que los Wallabies salgan a la cancha del estadio 23 de Agosto, donde buscarán continuar con el buen momento que atraviesan desde la llegada de Kiss al seleccionado. Australia viene de conseguir dos victorias consecutivas frente a Japón y afrontará en Jujuy el primero de una serie de dos encuentros ante Argentina. El segundo será en Mendoza.

Los Wallabies entrenaron en Suri y compartieron con los chicos del club

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Australia confirmó su formación para jugar en Jujuy

Los Wallabies ya tienen definido el equipo para enfrentar a Los Pumas. Una de las principales novedades será la capitanía de Allan Alaalatoa, quien llevará la cinta por séptima vez en un test match. El habitual capitán Harry Wilson no integrará los 23 para este encuentro.

También regresará Isaac Kailea como titular. El primera línea disputará su primer test con Australia desde 2024 y conformará la primera línea junto a Brandon Paenga-Amosa y Alaalatoa. El entrenador renovó por completo el pack de forwards respecto del último triunfo sobre Japón, mientras que mantendrá la misma línea de backs que utilizó en Townsville.

Los titulares serán Isaac Kailea, Brandon Paenga-Amosa, Allan Alaalatoa, Josh Canham, Jeremy Williams, Tom Hooper, Fraser McReight, Rob Valetini, Ryan Lonergan, Carter Gordon, Harry Potter, Hunter Paisami, Isaac Henry, Max Jorgensen y Tom Wright

Entre los suplentes estará Joseph-Aukuso Suaalii, quien vuelve a estar disponible para el seleccionado australiano. También fueron convocados Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott y Ben Donaldson.

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Los Pumas y Australia vuelven a enfrentarse

Argentina y Australia llegan al partido de Jujuy con 43 enfrentamientos previos. El historial registra 30 triunfos australianos, 10 victorias argentinas y tres empates. El antecedente más reciente fue el 13 de septiembre de 2025 en Sydney, cuando Los Pumas consiguieron una victoria por 28-26.

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