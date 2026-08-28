Los Pumas vs Australia: formaciones confirmadas en Jujuy

Argentina y Australia ya tienen definidos sus 23 jugadores para el partido del sábado. Conocé titulares y suplentes de ambos seleccionados.

Los Pumas y Australia ya tienen confirmados los equipos para el partido que disputarán este sábado 29 de agosto, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy . Felipe Contepomi mantendrá a los mismos 15 titulares que jugaron ante Sudáfrica , mientras que los Wallabies presentarán modificaciones en su pack de forwards y tendrán como capitán a Allan Alaalatoa.

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El encuentro abrirá una serie de dos test matches entre ambos seleccionados. La revancha será el sábado 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Una de las principales novedades de la formación argentina es justamente que no habrá cambios entre los titulares respecto del partido ante Sudáfrica , que terminó con derrota por 17-10 en Vélez. Será la primera vez desde que Felipe Contepomi asumió como entrenador principal, en 2024, que Los Pumas disputarán dos partidos consecutivos con los mismos 15 titulares.

Pablo Matera será el capitán , mientras que Guido Petti y Santiago Carreras estarán como vicecapitanes. Petti y Tomás Lavanini conformarán nuevamente la segunda línea y Santiago Carreras continuará como apertura.

Los 15 titulares de Argentina

Boris Wenger

Ignacio Ruiz

Francisco Moreno

Guido Petti – vicecapitán

– vicecapitán Tomás Lavanini

Pablo Matera – capitán

– capitán Benjamín Grondona

Joaquín Moro

Simón Benítez Cruz

Santiago Carreras – vicecapitán

– vicecapitán Ignacio Mendy

Faustino Sánchez Valarolo

Lucio Cinti

Rodrigo Isgró

Gerónimo Prisciantelli

La formación fue confirmada por la Unión Argentina de Rugby para el encuentro en Jujuy.

El banco de Los Pumas tendrá dos cambios

Las modificaciones de Contepomi estarán entre los suplentes. Ingresan Rodrigo Martínez y Nicolás Roger, mientras que el banco estará conformado por cinco forwards y tres backs. Martínez vuelve a tener una oportunidad con el seleccionado después de varios años, mientras que Roger aparece como una alternativa para el puesto de apertura.

Suplentes de Argentina

Leonel Oviedo

Rodrigo Martínez

Tomás Rapetti

Efraín Elías

Juan Penoucos

Agustín Moyano

Nicolás Roger

Matías Moroni

Cómo formará Australia en Jujuy

Los Wallabies también confirmaron su equipo para el encuentro. El entrenador Les Kiss designó como capitán al experimentado pilar Allan Alaalatoa, quien llevará la cinta por séptima vez en un test match. El habitual capitán Harry Wilson tendrá descanso en esta presentación.

Una de las novedades será el regreso de Isaac Kailea, que volverá a ser titular con Australia después de no jugar un test desde 2024. En la tercera línea reaparecen Tom Hooper, Fraser McReight y Rob Valetini, mientras que Australia mantendrá la misma línea de backs que utilizó en la victoria ante Japón en Townsville.

Los 15 titulares de Australia

Isaac Kailea

Brandon Paenga-Amosa

Allan Alaalatoa – capitán

– capitán Josh Canham

Jeremy Williams

Tom Hooper

Fraser McReight

Rob Valetini

Ryan Lonergan

Carter Gordon

Harry Potter

Hunter Paisami

Isaac Henry

Max Jorgensen

Tom Wright

Los suplentes de los Wallabies

Entre los reemplazos aparece Joseph-Aukuso Suaalii, quien regresa después de una lesión en los isquiotibiales. Len Ikitau, en cambio, no fue incluido entre los 23 para esta presentación mientras completa su recuperación de una molestia en el tobillo.

Suplentes de Australia

Billy Pollard

Angus Bell

Massimo De Lutiis

Lachlan Shaw

Charlie Cale

Tate McDermott

Ben Donaldson

Joseph-Aukuso Suaalii

Argentina y Australia ya tienen definidos sus 23 jugadores para el partido del sábado. Conocé titulares y suplentes de ambos seleccionados.

Argentina vuelve a jugar en Jujuy

Será el tercer partido oficial de Los Pumas en la provincia.

Los antecedentes son positivos:

2017: Argentina 45 - Georgia 29.

Argentina 45 - Georgia 29. 2022: Argentina 26 - Escocia 18.

De esta manera, Los Pumas llegan al partido del sábado con dos triunfos en sus dos presentaciones anteriores en territorio jujeño.

Cómo está el historial ante Australia

Argentina y Australia se enfrentaron 43 veces hasta el momento.

El historial registra:

10 triunfos de Los Pumas.

30 victorias de Australia.

3 empates.

El último enfrentamiento fue el 13 de septiembre de 2025, cuando Argentina ganó 28-26 en Sydney.

Día, hora y estadio

El primer partido de la serie se disputará:

Día: sábado 29 de agosto.

sábado 29 de agosto. Hora: 16.

16. Estadio: 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy.

23 de Agosto, San Salvador de Jujuy. Árbitro: Ben O'Keeffe, de Nueva Zelanda.

Una semana después, ambos seleccionados volverán a enfrentarse en Mendoza.

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