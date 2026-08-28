Los Pumas vs Australia: formaciones confirmadas en Jujuy

Los Pumas y Australia ya tienen confirmados los equipos para el partido que disputarán este sábado 29 de agosto, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. Felipe Contepomi mantendrá a los mismos 15 titulares que jugaron ante Sudáfrica, mientras que los Wallabies presentarán modificaciones en su pack de forwards y tendrán como capitán a Allan Alaalatoa.
El encuentro abrirá una serie de dos test matches entre ambos seleccionados. La revancha será el sábado 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Los Pumas repiten el XV titular
Una de las principales novedades de la formación argentina es justamente que no habrá cambios entre los titulares respecto del partido ante Sudáfrica, que terminó con derrota por 17-10 en Vélez. Será la primera vez desde que Felipe Contepomi asumió como entrenador principal, en 2024, que Los Pumas disputarán dos partidos consecutivos con los mismos 15 titulares.
Pablo Matera será el capitán, mientras que Guido Petti y Santiago Carreras estarán como vicecapitanes. Petti y Tomás Lavanini conformarán nuevamente la segunda línea y Santiago Carreras continuará como apertura.
Los 15 titulares de Argentina
- Boris Wenger
- Ignacio Ruiz
- Francisco Moreno
- Guido Petti – vicecapitán
- Tomás Lavanini
- Pablo Matera – capitán
- Benjamín Grondona
- Joaquín Moro
- Simón Benítez Cruz
- Santiago Carreras – vicecapitán
- Ignacio Mendy
- Faustino Sánchez Valarolo
- Lucio Cinti
- Rodrigo Isgró
- Gerónimo Prisciantelli
La formación fue confirmada por la Unión Argentina de Rugby para el encuentro en Jujuy.
El banco de Los Pumas tendrá dos cambios
Las modificaciones de Contepomi estarán entre los suplentes. Ingresan Rodrigo Martínez y Nicolás Roger, mientras que el banco estará conformado por cinco forwards y tres backs. Martínez vuelve a tener una oportunidad con el seleccionado después de varios años, mientras que Roger aparece como una alternativa para el puesto de apertura.
Suplentes de Argentina
- Leonel Oviedo
- Rodrigo Martínez
- Tomás Rapetti
- Efraín Elías
- Juan Penoucos
- Agustín Moyano
- Nicolás Roger
- Matías Moroni
Cómo formará Australia en Jujuy
Los Wallabies también confirmaron su equipo para el encuentro. El entrenador Les Kiss designó como capitán al experimentado pilar Allan Alaalatoa, quien llevará la cinta por séptima vez en un test match. El habitual capitán Harry Wilson tendrá descanso en esta presentación.
Una de las novedades será el regreso de Isaac Kailea, que volverá a ser titular con Australia después de no jugar un test desde 2024. En la tercera línea reaparecen Tom Hooper, Fraser McReight y Rob Valetini, mientras que Australia mantendrá la misma línea de backs que utilizó en la victoria ante Japón en Townsville.
Los 15 titulares de Australia
- Isaac Kailea
- Brandon Paenga-Amosa
- Allan Alaalatoa – capitán
- Josh Canham
- Jeremy Williams
- Tom Hooper
- Fraser McReight
- Rob Valetini
- Ryan Lonergan
- Carter Gordon
- Harry Potter
- Hunter Paisami
- Isaac Henry
- Max Jorgensen
- Tom Wright
Los suplentes de los Wallabies
Entre los reemplazos aparece Joseph-Aukuso Suaalii, quien regresa después de una lesión en los isquiotibiales. Len Ikitau, en cambio, no fue incluido entre los 23 para esta presentación mientras completa su recuperación de una molestia en el tobillo.
Suplentes de Australia
- Billy Pollard
- Angus Bell
- Massimo De Lutiis
- Lachlan Shaw
- Charlie Cale
- Tate McDermott
- Ben Donaldson
- Joseph-Aukuso Suaalii
Argentina y Australia ya tienen definidos sus 23 jugadores para el partido del sábado. Conocé titulares y suplentes de ambos seleccionados.
Argentina vuelve a jugar en Jujuy
Será el tercer partido oficial de Los Pumas en la provincia.
Los antecedentes son positivos:
- 2017: Argentina 45 - Georgia 29.
- 2022: Argentina 26 - Escocia 18.
De esta manera, Los Pumas llegan al partido del sábado con dos triunfos en sus dos presentaciones anteriores en territorio jujeño.
Cómo está el historial ante Australia
Argentina y Australia se enfrentaron 43 veces hasta el momento.
El historial registra:
- 10 triunfos de Los Pumas.
- 30 victorias de Australia.
- 3 empates.
El último enfrentamiento fue el 13 de septiembre de 2025, cuando Argentina ganó 28-26 en Sydney.
Día, hora y estadio
El primer partido de la serie se disputará:
- Día: sábado 29 de agosto.
- Hora: 16.
- Estadio: 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy.
- Árbitro: Ben O'Keeffe, de Nueva Zelanda.
Una semana después, ambos seleccionados volverán a enfrentarse en Mendoza.
Lo más importante
- Los Pumas y Australia confirmaron sus equipos.
- El partido será el sábado 29 a las 16 en el estadio 23 de Agosto.
- Pablo Matera será capitán de Argentina.
- Contepomi repite los mismos 15 titulares que jugaron ante Sudáfrica.
- Allan Alaalatoa será el capitán de Australia.
- Rodrigo Martínez y Nicolás Roger ingresan al banco argentino.
- Esta será la tercera presentación oficial de Los Pumas en Jujuy.
- Argentina ganó los dos partidos anteriores que disputó en la provincia.
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