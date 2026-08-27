Los Pumas palpitan el duelo con Australia en Jujuy: "Nos sentimos como en casa"

A dos días del partido ante Australia, Los Pumas brindaron una conferencia de prensa en Jujuy con la presencia del entrenador Felipe Contepomi y el capitán Pablo Matera . El encuentro se disputará este sábado 29 de agosto, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto .

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Durante el contacto con la prensa, ambos destacaron especialmente el recibimiento que tuvo el seleccionado argentino desde su llegada a la provincia.

“ En Jujuy nos sentimos como en casa ”, expresaron durante la conferencia. También remarcaron el acompañamiento recibido durante estos días: “ Acá nos malcrían mucho ” y “ nos va muy bien acá ”.

Los Pumas tuvieron además la oportunidad de entrenar en el estadio ante una importante presencia de público. “ La gente es muy especial acá. Es un lugar especial ”, señalaron.

Los Pumas en Jujuy.

En relación con el equipo elegido, Contepomi explicó que la formación responde al rendimiento mostrado durante las últimas semanas. “Creemos que estos son los mejores 23 que nos van a representar”, sostuvo el entrenador, quien destacó que el plantel “compitió muy bien” y tuvo dos semanas de buenos entrenamientos.

El DT también dejó en claro que el desafío será distinto al último compromiso: “Nuestro objetivo siempre es mejorar de lo que hicimos con Sudáfrica. Hay cosas para mejorar desde lo mental, desde lo físico y es un partido totalmente distinto”, agregó.

El análisis de Australia

Contepomi destacó la dinámica del rival y anticipó un encuentro exigente. “Australia tiene una capacidad de juego y una dinámica de juego muy importante”, señaló. Además, resaltó sus formaciones fijas y especialmente su line-out defensivo.

El entrenador advirtió que enfrentarán a “un rival muy duro que viene de ganar sus últimos tres partidos” y que inicia un nuevo ciclo con entrenador.

Matera, por su parte, destacó su experiencia previa en la provincia: “Vine dos veces a jugar a Jujuy y me fue muy bien. Seguro será una gran experiencia este sábado”.

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Los Pumas en Jujuy: habilitan un punto físico para la venta de entradas

Con el objetivo de facilitar el acceso del público al partido entre Los Pumas y los Wallabies de Australia, se habilitará un punto físico para la venta de entradas en San Salvador de Jujuy.

Dónde y cuándo comprar las entradas

El nuevo punto de venta funcionará en el primer piso del Shopping y estará habilitado en los siguientes horarios:

Viernes 28 de agosto: de 10:30 a 13 y de 16 a 20 horas.

de 10:30 a 13 y de 16 a 20 horas. Sábado 29 de agosto: de 10:30 a 12 horas.

La alternativa presencial permitirá que quienes no pudieron acceder a una entrada anteriormente tengan una nueva oportunidad de conseguir su localidad antes del partido.