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27 de agosto de 2026 - 09:05
Jujuy.

Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes

Asistieron y trasladaron a pie a la mujer, quien se encontraba en una delicada situación de salud en cercanías de Termas de Reyes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes.

Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes.

Efectivos de la División Rescate y Salvamento, en un operativo conjunto con personal del SAME, asistieron a una mujer de 87 años que había sufrido una caída y presentaba serios problemas de salud en Termas de Reyes.

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El operativo se desarrolló en una zona de difícil acceso. La comitiva arribó hasta el Complejo Termal y desde allí continuó el recorrido a pie por el cerro hasta llegar al domicilio de la mujer.

Al encontrarla, los efectivos constataron que se encontraba en una delicada situación de salud, luego de haber sufrido una caída. Personal sanitario realizó una primera evaluación y determinó las medidas necesarias para concretar su traslado.

La mujer fue inmovilizada y trasladada a pie hasta el Complejo Termal, donde continuó el operativo de asistencia.

Posteriormente, fue derivada al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy para recibir atención médica y continuar con los estudios correspondientes.

Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes.

Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes.

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