Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes.

Efectivos de la División Rescate y Salvamento, en un operativo conjunto con personal del SAME, asistieron a una mujer de 87 años que había sufrido una caída y presentaba serios problemas de salud en Termas de Reyes.

El operativo se desarrolló en una zona de difícil acceso. La comitiva arribó hasta el Complejo Termal y desde allí continuó el recorrido a pie por el cerro hasta llegar al domicilio de la mujer.

Al encontrarla, los efectivos constataron que se encontraba en una delicada situación de salud, luego de haber sufrido una caída. Personal sanitario realizó una primera evaluación y determinó las medidas necesarias para concretar su traslado.

La mujer fue inmovilizada y trasladada a pie hasta el Complejo Termal, donde continuó el operativo de asistencia.

Posteriormente, fue derivada al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy para recibir atención médica y continuar con los estudios correspondientes. Rescataron a una mujer de 87 años en Termas de Reyes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.