¡Últimos días para invertir en Tipuana!

Cuando se habla de invertir en un terreno, la pregunta que todo comprador se hace tarde o temprano es la misma: ¿va a tener servicios? En el caso de Tipuana - El Ceibal, la respuesta ya se está construyendo. La firma jujeña Agostini Desarrollos Inmobiliarios lleva adelante un plan de obras de infraestructura que, por su magnitud, marca la diferencia entre comprar un lote sobre el papel y comprar un lote con futuro concreto.

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Jujuy. Tipuana, el loteo de El Ceibal donde las promesas ya se ven: las obras avanzan a la vista de sus propios compradores

La obra más significativa del loteo es la planta potabilizadora de agua, actualmente en construcción, que proveerá el servicio de agua potable a aproximadamente 6.000 lotes de la zona. Para su estructura se emplearán 500 metros cúbicos de hormigón y 50 toneladas de acero, volúmenes que dan cuenta de una obra pensada para sostener el crecimiento de todo el sector a largo plazo.

A esa planta se suma el tendido de red: ya se colocaron 20.000 metros de cañería para agua potable, a los que se agregan 2.000 metros adicionales de caños de 300 milímetros de diámetro, destinados específicamente a transportar agua hacia el loteo. En paralelo, en el sector de la laguna se movieron cerca de 20.000 metros cúbicos de suelo, trabajo que forma parte del diseño del espacio recreativo que tendrá el emprendimiento.

El movimiento también se nota en las calles. Entre la etapa 1 y la etapa 2 del loteo se construyeron 20.000 metros lineales de cordón cuneta, para lo cual se utilizaron unos 4.000 metros cúbicos de hormigón destinados a cordones y badenes.

Detrás de estos números hay una flota de maquinaria que trabaja de forma constante en el predio: tres retro palas, una retroexcavadora sobre orugas, dos cargadoras frontales, una motoniveladora, un rodillo vial para la compactación del suelo y tractores para el movimiento de los implementos de obra.

"Esto es el principio y todavía seguimos avanzando para crear una zona con las comodidades óptimas de una región en constante crecimiento", señalaron desde la desarrolladora, que ubica a este conjunto de obras como la base sobre la que se sostiene el crecimiento de todo el sector sur de San Salvador de Jujuy.

Loteo Tipuana.

Un proyecto en la Nueva Zona Sur

Tipuana es uno de los proyectos destacados de lo que Agostini Desarrollos Inmobiliarios denomina la Nueva Zona Sur. El loteo cuenta con acceso pavimentado por Ruta 9 y con un área recreativa que incluye plaza y laguna, y contará con servicios de luz, agua, alumbrado público, cordón cuneta y enripiado. Los lotes parten de los 375 m².

Promoción vigente hasta el 31 de agosto

Por tiempo limitado, Tipuana - El Ceibal ofrece condiciones especiales de compra en sus dos etapas:

Tipuana etapa 1: contado desde $18.880.000* (20% de descuento aplicado). Financiación: entrega de $158.000 + 149 cuotas desde $158.000.

contado desde $18.880.000* (20% de descuento aplicado). Financiación: entrega de $158.000 + 149 cuotas desde $158.000. Tipuana etapa 2: contado desde $18.000.000* (20% de descuento aplicado). Financiación: entrega de $150.000 + 149 cuotas desde $150.000.

*Valores con descuento vigente hasta el 31 de agosto (cuotas ajustan con índice CAC – construcción).

Quienes quieran conocer el proyecto en detalle pueden visitar tipuana360.com, donde está disponible el recorrido virtual del loteo.

Más info:

WhatsApp: 388 462 4099 — consultas y reservas.

Oficina comercial: José de la Iglesia 1390 — Lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 hs.

¿Querés conocer este proyecto? ¡Tenés la oportunidad!

Oficina móvil en el predio: viernes 28 de agosto de 13 a 18 hs, acceso desde Ruta 9 km 14, El Ceibal.

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