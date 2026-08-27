Inocencia Fiscal y reforma del Banco Central: así votaron los diputados jujeños

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal II y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas consideradas centrales por el Gobierno de Javier Milei.
En ambas votaciones, los diputados jujeños mantuvieron la misma postura: Bárbara Andreussi, Alfredo Gonzales, Manuel Quintar, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán votaron a favor, mientras que Guillermo Snopek votó en contra.
Cómo votaron los diputados de Jujuy por Inocencia Fiscal II
El proyecto de extensión del régimen de Inocencia Fiscal obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
Entre los seis diputados jujeños, cinco acompañaron la iniciativa:
A favor:
- Bárbara Andreussi — La Libertad Avanza
- Alfredo Gonzales — La Libertad Avanza
- Manuel Quintar — La Libertad Avanza
- Jorge Rizzotti — Provincias Unidas
- María Inés Zigarán — Provincias Unidas
En contra:
- Guillermo Snopek — Unión por la Patria
La iniciativa busca incentivar que los ahorros que permanecen fuera del sistema formal ingresen a la economía y se orienten hacia la inversión.
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
En el caso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Diputados aprobó el proyecto en general con 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.
Nuevamente, los legisladores jujeños votaron de la misma manera.
A favor:
- Bárbara Andreussi — La Libertad Avanza
- Alfredo Gonzales — La Libertad Avanza
- Manuel Quintar — La Libertad Avanza
- Jorge Rizzotti — Provincias Unidas
- María Inés Zigarán — Provincias Unidas
En contra:
- Guillermo Snopek — Unión por la Patria
El proyecto ahora deberá ser tratado por el Senado de la Nación. Si obtiene la aprobación definitiva, el Banco Central no podrá financiar al Tesoro Nacional y tendrá como objetivo principal preservar el valor de la moneda.
La votación tuvo tres instancias: primero se votó el proyecto en general y luego los títulos I y II por separado. En esos tramos, algunos diputados modificaron su posición respecto de la votación general.
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