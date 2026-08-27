En Jujuy hubo menos de 900 casamientos en 2026: por qué las parejas esperan cada vez más

Jujuy ya suma 869 casamientos en 2026: por qué las parejas esperan cada vez más

En Jujuy, la cantidad de matrimonios se mantiene en niveles similares a los del año pasado, aunque cada vez más parejas postergan la decisión de casarse y de formar una familia. Así lo explicó el director del Registro Civil de Jujuy, Dr. Octavio Rivas , quien brindó datos sobre los casamientos registrados en la provincia y los cambios que observa el organismo.

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Según detalló Rivas, durante 2025 se celebraron 1.459 matrimonios en todo Jujuy , mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 869 casamientos .

El funcionario señaló que todavía resta atravesar uno de los períodos con mayor cantidad de ceremonias. “A partir de septiembre empieza la temporada más fuerte de matrimonios”, explicó.

Uno de los principales cambios que observa el Registro Civil tiene que ver con la edad en la que las personas deciden casarse y tener hijos.

Rivas explicó que, si bien la cantidad de matrimonios no registra por el momento una caída significativa, sí existe una postergación de los proyectos familiares.

“Si bien no baja la cantidad, sí se posterga y suben las edades”, sostuvo el director del Registro Civil.

Según indicó, años atrás era habitual que el primer hijo llegara alrededor de los 22 o 23 años, mientras que actualmente muchas familias tienen su primer hijo después de los 30 años y llegan al matrimonio cerca de los 35.

Para Rivas, la situación económica es uno de los factores que influye en esta tendencia, ya que muchas personas postergan decisiones relacionadas con la vivienda, los hijos y la formalización de la pareja.

Qué cambia legalmente cuando una pareja se casa

Durante la entrevista, Rivas también remarcó que el matrimonio no tiene solamente un componente afectivo, sino que implica consecuencias y derechos jurídicos que las parejas deben conocer.

Entre ellos mencionó cuestiones vinculadas con el acceso a una obra social, derechos previsionales, pensiones, vivienda familiar y régimen patrimonial.

“Si bien el matrimonio tiene el trasfondo del amor, tampoco hay que pasar por alto la importancia y la relevancia jurídica para la construcción del proyecto de familia”, explicó.

Por este motivo, sostuvo que el Registro Civil busca brindar asesoramiento a las parejas antes de la celebración para que comprendan los derechos y responsabilidades que asumen.

Matrimonio o unión convivencial

Rivas también se refirió a las uniones convivenciales, una alternativa utilizada por parejas que no optan por el matrimonio.

Según explicó, mientras algunos trámites vinculados con el matrimonio muestran una baja o se mantienen estables, las uniones convivenciales tienen una mayor presencia.

Esta figura permite acreditar formalmente la convivencia y puede resultar relevante para determinados trámites vinculados con la obra social, compensaciones o situaciones derivadas de la separación o el fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja.

El 30% de los matrimonios de 2025 se celebró fuera del Registro Civil

Otro de los datos aportados por el director del Registro Civil indica que, de los 1.459 matrimonios realizados durante 2025, aproximadamente el 30% se celebró en fiestas, domicilios particulares u otros espacios.

Rivas señaló que este tipo de ceremonias también moviliza actividades vinculadas con salones, peluquería, maquillaje, iluminación y otros servicios asociados a los eventos.

Además, recordó que existen espacios en los que las parejas pueden celebrar su matrimonio sin afrontar un costo adicional por el lugar.

Entre las alternativas mencionó la sala de matrimonios ubicada en el Dique Los Alisos y otros espacios habilitados mediante convenios con organismos provinciales.

Inscripción de recién nacidos en Jujuy

Durante la entrevista, Octavio Rivas también se refirió a las personas que nunca fueron inscriptas en el Registro Civil y destacó que esta problemática se redujo prácticamente a cero entre los menores.

El organismo recibe directamente los certificados médicos de nacimiento emitidos por establecimientos de salud públicos y privados.

Si los padres no se presentan a efectuar la inscripción dentro de los 40 días corridos, el Registro Civil puede realizarla de oficio.

Según explicó Rivas, el objetivo es evitar que niños y niñas queden sin partida de nacimiento ni documentación, una situación que puede generar condiciones de mayor vulnerabilidad.