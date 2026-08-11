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11 de agosto de 2026 - 16:53
Espectáculos.

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: el romántico video

A través de sus redes sociales, Tini Stoessel decidió poner fin a las especulaciones y compartir algunos detalles de la noticia de su casamiento con sus fanáticos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul.&nbsp;

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul. 

Después de varios meses de rumores, Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo de Paul. La cantante sorprendió este martes a sus fanáticos con un posteo en el que mostró su anillo de compromiso y contó que ya comenzó con los preparativos para la boda.

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Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: el romántico video

Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo De Paul. Este martes, la cantante decidió poner fin a las especulaciones con un posteo en sus redes sociales en el que mostró el anillo de compromiso y compartió detalles de los preparativos de la boda. Además, adelantó que comenzará a revelar todo lo relacionado con el concepto de la celebración.

“... y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”, expresó la cantante en una publicación de Instagram junto a un romántico video.

“Me caso”, se escucha decir a Tini en la filmación mientras muestra su anillo de compromiso. La cantante no ocultó su felicidad y, además de confirmar la boda, contó que ya comenzó con los preparativos y que compartirá cada detalle con sus fanáticos.

“Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada porque, aparte, les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, contó.

Los detalles de la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El lugar elegido para la boda ya está definido y la fecha también. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darán el sí el 19 de diciembre en Dok Haras, una exclusiva estancia que se convirtió en escenario de algunas de las bodas más destacadas del mundo del espectáculo. Allí celebraron sus matrimonios Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Ricky Montaner y Stefi Roitman y, entre los más recientes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Todos los detalles de la celebración estarán bajo la organización de Bárbara Diez, una de las wedding planners más reconocidas de Argentina. Conferencista, mentora y asesora especializada en eventos, Diez es Master en Organización de Eventos y Consultora Acreditada de Bodas por la Association of Bridal Consultants.

También comenzaron a conocerse algunos detalles de la celebración. Entre ellos, trascendió que los padres de la cantante no estarían invitados, además de otros aspectos relacionados con la estética, la ambientación y la organización de la fiesta, que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del año para la farándula argentina.

En los últimos días, Tini habría mantenido un diálogo con sus padres en medio de la tensión familiar y de cara a su casamiento con Rodrigo De Paul. Según las versiones que trascendieron, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera no formarían parte de la lista de invitados a la celebración.

Ninguno de los dos confirmó ni desmintió públicamente la información, aunque en el programa de Moria Casán señalaron que ambos ya estarían al tanto de la determinación tomada por la pareja. Mientras tanto, los preparativos de la boda avanzan y la fecha elegida es el 19 de diciembre.

Durante “La mañana de Moria”, Gustavo Méndez se refirió al cambio que Tini comenzó a mostrar desde la salida de “Un mechón de pelo”, el disco en el que decidió sincerarse sobre distintos aspectos de su vida personal y habló de un episodio de depresión.

El periodista señaló que la transformación puede verse en su imagen, en sus canciones y en la manera en que se posiciona públicamente, y consideró que la cantante estaría atravesando un proceso de distanciamiento de su familia, particularmente de su padre, Alejandro Stoessel, quien acompañó sus primeros pasos en la industria.

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