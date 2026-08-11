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11 de agosto de 2026 - 09:12
Espectáculos.

Habló Facundo Moyano: dijo que su novia sufrió un paro y que él no consumió droga

Contó su versión de lo ocurrido, cuando su pareja fue vista corriendo por avenida del Libertador, y explicó por qué decidió no realizarse el estudio de drogas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Facundo Moyano dijo que Arizaga sufrió un paro y explicó por qué se negó al análisis toxicológico.

Facundo Moyano dijo que Arizaga sufrió un paro y explicó por qué se negó al análisis toxicológico.

El exlegislador peronista Facundo Moyano se refirió públicamente por primera vez al episodio que lo tuvo como protagonista junto a su pareja, Candela Arizaga, quien el pasado 4 de agosto fue hallada semidesnuda en la vía pública, en el barrio porteño de Belgrano.

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En sus declaraciones, el exdiputado negó ser el hombre que aparece persiguiendo a la joven en las imágenes difundidas, sostuvo que su detención no correspondía y rechazó que se hubiera consumido cocaína dentro del departamento.

Facundo Moyano explicó qué pasó con Arizaga

En diálogo con colegas de Telefe Noticias, Moyano relató que su pareja sufrió un paro cardíaco y que fue él quien intervino para asistirla. También explicó los motivos por los que decidió no someterse al examen toxicológico: según contó, sus abogados le recomendaron no realizarse la prueba.

El exdiputado sostuvo que “estaba verificado que yo no tenía ninguna patología por haber consumido” y remarcó que “El consumo no es una cuestión que esté sujeta a delito”. En ese sentido, afirmó: “Yo no consumo, no tengo problemas de adicción”.

Moyano también se refirió a las imágenes que muestran a Arizaga semidesnuda mientras caminaba por la vía pública y buscó aclarar quién era la persona que aparece detrás de ella en la grabación. Al respecto, afirmó: “Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni a acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos ni remera larga. No estaba corriendo”.

Moyano volvió sobre el episodio médico y aclaró que quien sufrió el paro cardíaco fue Arizaga. Según explicó, actuó para asistirla y señaló: “Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911”.

El exdiputado cuestionó su detención

El exdiputado manifestó además su intención de poder comunicarse con su pareja para explicarle lo sucedido y cuestionó el avance de la investigación sobre aspectos de su vida privada. “Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiera la Fiscalía. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido”, sostuvo.

“Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así. Cuando declaró por primera vez, a las 8, no estaba en condiciones. Y a todas les dijo lo mismo. No había elementos para detenerme. Cuando la agarré, otro portero me dijo que iba a cuidar al perro y yo me quedé con ella y llamé a la policía. Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la policía para que vengan, agregó luego.

Moyano volvió a cuestionar su arresto y sostuvo que la intervención policial estuvo motivada por “ser Facundo Moyano”. En esa línea, argumentó que el expediente contiene los testimonios de Arizaga y que, según su versión, los hechos ocurridos dentro del departamento coinciden con lo que ella declaró.

Negó el consumo de droga y criticó las acusaciones en su contra

Además, apuntó contra las interpretaciones que surgieron alrededor del caso y aseguró que se construyeron “teorías conspirativas” a partir de la intervención de dos abogados. Sobre uno de ellos, afirmó: “Uno tiene un nivel de caradurez que se presentó diciendo que mi papá le dio 250 mil dólares para que sea mi abogado y, si no, mi padre lo mataba”.

Por otro lado, el exdiputado negó que hubiera consumo de cocaína dentro del departamento y consideró que esa versión comenzó a circular porque la droga suele ser asociada con “más relacionada al poder”. En ese contexto, Moyano sostuvo: “A mí me parece que ella no consumió. Pasó de ser víctima a gato porque yo no puedo estar con ninguna mujer porque significa que yo le pongo plata. Candela pasó de víctima de maltrato psicológico a gato. Hay que ser más cuidadoso”, expresó.

Moyano volvió a referirse a las acusaciones vinculadas al consumo de drogas y remarcó que esa conducta no constituye un delito. “El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. Yo no consumo y no soy adicto, ni nunca tuve problemas. Tampoco tengo antecedentes”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó que las distintas hipótesis planteadas en su contra fueron perdiendo sustento con el avance de la investigación. “Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo. También cuestionaron si el departamento era de mi propiedad”, señaló. Además, explicó que actualmente no mantiene comunicación con Arizaga debido a las medidas restrictivas dispuestas en el marco del caso.

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