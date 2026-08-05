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5 de agosto de 2026 - 19:19
Policiales.

Caso Facundo Moyano: Candela Arizaga habló de "miedo" y mencionó a un dealer

El abogado de la joven contó los recuerdos que pudo reconstruir tras el confuso hecho ocurrido en un departamento de Belgrano.

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El letrado explicó que mantuvo una extensa reunión con su clienta, acompañada por familiares y una amiga. Señaló que Arizaga continúa afectada emocionalmente, agotada y con dificultades para ordenar lo sucedido durante los dos días que permaneció junto a Moyano.

“Sentí miedo y me escapé”

De acuerdo con el relato difundido por su abogado, todo comenzó el domingo 2 de agosto, después de que ambos asistieran al partido entre River Plate y Rosario Central. Luego se dirigieron al domicilio de Moyano, donde se habría producido consumo de cocaína.

Facundo Moyano.

Facundo Moyano.

En un momento sentí miedo, me escapé”, fue la frase que Sorto atribuyó a su clienta. La joven salió del departamento durante la madrugada del martes, desesperada, descalza y con poca ropa.

También habría mencionado a un supuesto dealer apodado “Pinocho”, quien, según su versión, habría sido convocado para suministrar drogas durante el encuentro. Este punto deberá ser analizado por la Fiscalía en el marco de la investigación.

Qué dijeron las pericias

Arizaga presentó lesiones en la planta de los pies por haber corrido descalza y un raspón en una rodilla, compatible con una caída. Hasta el momento, las pericias no detectaron indicios de una agresión física atribuible a Moyano.

Sin embargo, el abogado sostuvo que su clienta atravesó una situación de fuerte impacto psicológico y que todavía no se encuentra en condiciones de declarar formalmente ante la Justicia.

La investigación se inició por los presuntos delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone.

Las versiones del episodio

En un primer momento, un policía sostuvo que la joven había manifestado que Moyano la mantenía encerrada y la había golpeado. Más tarde, desde el hospital, Arizaga afirmó que él “no le hizo nada” y vinculó lo sucedido con el consumo de drogas.

Por su parte, Moyano declaró que la relación siempre fue afectiva, negó agresiones físicas o verbales y aseguró que nunca le impidió entrar o salir del departamento.

El dirigente fue liberado, aunque permanece sujeto a medidas restrictivas y no puede acercarse a Arizaga mientras continúa la investigación.

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