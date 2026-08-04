Allanaron el departamento de Facundo Moyano: secuestraron dos celulares y no hallaron drogas. 

Por orden de la Justicia porteña, este martes se realizó un allanamiento en el domicilio de Facundo Moyano , en el marco de la causa que lo investiga por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La medida fue requerida por el auxiliar fiscal Julián Pistone y contó con la autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, actualmente subrogado por la jueza Julia Correa. El allanamiento es ejecutado por personal de la Policía de la Ciudad .

El departamento de Facundo Moyano , ubicado en el barrio porteño de Belgrano, fue allanado este martes por orden judicial en el marco de una investigación en curso. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos policiales, que inspeccionaron la vivienda en busca de elementos de interés para la causa.

Durante el operativo no se halló droga en el inmueble . Como resultado del allanamiento, los investigadores secuestraron únicamente dos teléfonos celulares , que serán sometidos a peritajes con el objetivo de analizar su contenido y determinar si aportan información relevante para la investigación.

La causa se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una joven que corría semidesnuda por la vía pública en el barrio porteño de Belgrano. A raíz de esa denuncia, la Policía desplegó un operativo en la zona que derivó en la detención de Facundo Moyano y dio origen a la investigación judicial.

Desde entonces, la Fiscalía lleva adelante distintas medidas de prueba para reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos durante la madrugada y establecer qué sucedió dentro del departamento antes de la llegada de los efectivos policiales.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran el análisis de los teléfonos celulares secuestrados y la recolección de otros elementos que puedan aportar información relevante para la causa.

En las últimas horas, la investigación sumó nuevos testimonios, registros de cámaras de seguridad y otras pruebas clave con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué ocurrió durante la madrugada.

En paralelo, la joven involucrada, Candela Arizaga, continúa bajo atención médica mientras la Justicia avanza con la recolección y el análisis de evidencia.

Quién es Candela Arizaga, la joven involucrada con Facundo Moyano

Candela Arizaga, una joven de 23 años, se destaca en redes sociales, especialmente en Instagram, por su actividad como modelo e influencer, donde reúne una comunidad de más de 300 mil seguidores.

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Su exposición digital la convirtió en una presencia frecuente en eventos, campañas publicitarias y espacios vinculados a la vida nocturna. Además, en los últimos años también ganó notoriedad mediática por sus vínculos sentimentales y su presencia en el ámbito público.

Además de su actividad frente a las cámaras, Candela desarrolló una trayectoria como promotora en distintos eventos deportivos, especialmente vinculados al Turismo Carretera. Esa participación le permitió ganar mayor visibilidad dentro del ambiente del automovilismo argentino y ampliar su exposición pública.

En 2024, su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en portales de espectáculos y programas de televisión tras hacerse público su vínculo con L-Gante, uno de los referentes de la cumbia urbana. La relación generó repercusión entre los seguidores del artista y del mundo de la farándula, además de un amplio movimiento en redes sociales.

El romance, que tuvo una duración breve, quedó luego envuelto en rumores y versiones mediáticas luego de la visita de L-Gante a Wanda Nara, un episodio que alimentó especulaciones sobre una posible crisis en la pareja y supuestos conflictos vinculados a celos e infidelidades.