Salta: quienes abandonen o maltraten animales no podrán obtener el carnet de conducir

El intendente de Salta , Emiliano Durand, presentó este lunes ante los diputados provinciales por Capital una iniciativa para modificar el Código de Contravenciones e incorporar sanciones para los casos de abandono y maltrato animal.

Emiliano Durand presentó este lunes ante los diputados provinciales por Capital un proyecto para reformar el Código de Contravenciones e incorporar sanciones contra el abandono y el maltrato animal . Además, la Municipalidad de Salta avanzará con un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante para complementar la iniciativa.

La iniciativa contempla sanciones como la prohibición de acceder por primera vez o renovar la licencia de conducir para quienes sean sancionados por abandono o maltrato animal . También establece la realización de trabajos comunitarios en el Centro de Adopciones Municipal.

El municipio remarcó que las propuestas buscan ir más allá de las sanciones y apuntan a generar conciencia y un cambio cultural en la sociedad. “ Las campañas de castración y educación son fundamentales , pero necesitan estar acompañadas por normas que desalienten estas conductas y refuercen el compromiso de todos ”, expresó el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell.

En tanto, el director del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, Pablo Díaz, advirtió sobre una situación que se registra de manera frecuente. “El 80% de los animales que ingresan al Centro de Adopciones Municipal fueron maltratados o abandonados previamente”, señaló.

La diputada provincial por Capital, Marianela Ibarra, señaló que los cambios propuestos buscan endurecer las sanciones y reforzar los controles para quienes abandonen o maltraten animales. “Sabemos que es un problema de muchos años, así que celebro la convocatoria del intendente”, expresó.

Trabajo conjunto para identificar a los responsables

La iniciativa incluye además una articulación entre la Municipalidad, la Policía de Salta y la Justicia para avanzar en la identificación de los responsables, garantizar la aplicación de sanciones y reforzar los mecanismos de prevención y respuesta frente al abandono y el maltrato animal en la provincia.

La Municipalidad de Salta avanza con el fortalecimiento de sus políticas de protección y bienestar animal, a través de un trabajo sostenido que contempla castraciones gratuitas, campañas de concientización y acciones para promover la tenencia responsable.