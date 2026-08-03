Rugby en Jujuy: el seleccionado M16 venció a Salta y ya piensa en el Argentino

Rugby: El seleccionado jujeño se quedó con la victoria global en un partido de tres tiempos de 30 minutos.

El seleccionado juvenil de rugby de Jujuy vivió una jornada clave de preparación en los predios de Río Blanco de Gimnasia y Esgrima de Jujuy , donde enfrentó al combinado M16 de Salta en un encuentro pensado para sumar competencia, experiencia y proyección.

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El partido se disputó en un formato de tres tiempos de 30 minutos , lo que permitió que todos los jugadores convocados tuvieran minutos en cancha. En el resultado global, la victoria quedó en manos del seleccionado local, con un equipo jujeño que mostró buenos pasajes en ataque, compromiso defensivo y trabajo colectivo.

La delegación jujeña estuvo integrada por 30 jugadores y seis miembros del staff , mientras que Salta llegó con 34 jugadores de las categorías M15 y M16 .

En el caso de Jujuy, el plantel estuvo conformado por jóvenes de Suri Rugby Club , Gimnasia y Esgrima de Jujuy , San José de San Pedro y Club Atlético Ledesma . La convocatoria refleja el trabajo que viene realizando la Unión Jujeña de Rugby para integrar a clubes de distintos puntos de la provincia.

Por el lado salteño, participaron jugadores de Zenta RC de Orán, Aero Club Orán, Tapires RC de Las Lajitas, Dorados RC de Joaquín V. González, Cafayate Rugby Club, Metán Rugby Club, Tiro Federal, Tigres Rugby Club y Gimnasia y Tiro.

Más allá del resultado, el objetivo principal fue fortalecer la formación de los juveniles, afianzar vínculos entre ambas uniones y seguir construyendo competencia para los seleccionados de desarrollo.

Buitrago: “Lo importante para el rugby de Jujuy es apostar a los juveniles”

Martín Buitrago, presidente de la Unión Jujeña de Rugby, dialogó con TodoJujuy y destacó la importancia del encuentro como parte de un proceso de trabajo a mediano plazo.

“Jugaron los dos seleccionados menores M16 de Jujuy y Salta, integrados por chicos de 15 y 16 años de cada una de las uniones”, explicó.

El dirigente remarcó que el partido forma parte de la preparación para uno de los grandes objetivos del año: el Campeonato Argentino de Menores de 16, que se jugará en Junín, Buenos Aires, en octubre.

“Estamos en vista a la preparación de lo que será el Campeonato Argentino de menores de 16 en Junín. Es clasificatorio, así que nos estamos preparando para eso”, señaló Buitrago.

Una nómina amplia y trabajo en los clubes

Buitrago también explicó que la Unión trabaja con una base amplia de jugadores juveniles. “Tenemos una nómina de 52 chicos de Jujuy, de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Río Blanco, San José de San Pedro, Club Atlético Ledesma y Suri”, detalló.

En ese sentido, subrayó que el desarrollo juvenil es una apuesta necesaria para sostener el crecimiento del rugby provincial.

“Para el rugby de Jujuy es apostar a los juveniles, que son la base de los demás planteles” “Para el rugby de Jujuy es apostar a los juveniles, que son la base de los demás planteles”

También remarcó que el crecimiento depende del compromiso de cada club: “Apostamos a que los clubes se den cuenta de que se deben desarrollar las actividades en estas divisiones para poder crecer”.

Próximos objetivos: Tucumán, cuatro uniones y Seven de la República

El trabajo no termina con el cruce ante Salta. Buitrago adelantó que están en tratativas con la Unión de Tucumán para realizar partidos de ida y vuelta, con el objetivo de sostener la competencia y darle mayor rodaje a los juveniles.

Además, la Unión Jujeña proyecta un encuentro regional con varias uniones del norte argentino. “Estamos comprometidos con la gente de Salta para realizar un encuentro entre las cuatro uniones: Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, para que participen con localías en cada una de las uniones”, indicó.

El calendario también incluye el trabajo con otros seleccionados. Según explicó Buitrago, se viene trabajando en el seleccionado M17 y en el seleccionado mayor en modalidad seven, con la mirada puesta en diciembre, cuando se disputará el Seven de la República en Paraná.

Una base para el futuro

La jornada en Río Blanco dejó mucho más que un resultado. Fue una oportunidad para medir el nivel de los jugadores, detectar aspectos a mejorar y seguir construyendo una base competitiva para los próximos desafíos.

Jujuy se quedó con la victoria ante Salta, pero el mensaje más importante pasó por el crecimiento: sumar minutos, fortalecer clubes, integrar regiones y consolidar a los juveniles como el punto de partida para el futuro del rugby provincial.

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