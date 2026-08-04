Colegios privados en Salta: cuánto salen las cuotas y cuáles son los más caros

El aumento de los aranceles en los colegios privados de Salta, derivado de la suba salarial del 13,5% pactada entre la administración provincial y los sindicatos estatales, volvió a generar atención sobre los valores que deben afrontar las familias para acceder a este tipo de educación.
De acuerdo con un relevamiento elaborado por colegas de InformateSalta, los montos de las cuotas mensuales presentan una amplia diferencia entre instituciones y actualmente se ubican en un rango que va desde los $110.000 hasta los $612.000.
Cuáles son los colegios más caros y cuánto cuestan sus cuotas
Entre las instituciones privadas con los valores más altos de la provincia se encuentra Uzzi College, ubicado en Av. Robustiano Patrón Costas s/n, donde el pago mensual de la cuota llega a los $612.000.
En el listado de los colegios con aranceles más elevados también aparecen el Colegio Santa Teresa, situado en Santiago del Estero 566, con una mensualidad de $530.000, y el Colegio Belgrano, ubicado en Bartolomé Mitre 764, que establece una cuota de $350.000 por mes.
Dentro de un rango intermedio de aranceles se ubican instituciones como Divina Misericordia, ubicada en Caseros 1030, con una mensualidad de $290.000; San Alfonso, situado en 25 de Mayo 580, cuyo valor asciende a $210.000; y Santa Isabel de Hungría, con domicilio en Leguizamón 857, que establece una cuota de $195.000.
Del rango medio al más económico: las opciones que relevó el informe
Con montos cercanos aparecen también el Colegio Estrada, ubicado en España 2251, con un arancel mensual de $190.000, y el Colegio de Jesús, de avenida Belgrano 636, donde la cuota alcanza los $187.000.
En el grupo de instituciones con los aranceles más accesibles aparecen el Colegio Salesiano, ubicado en Caseros 1250, con una cuota mensual de $130.000, y Nuestra Señora del Huerto, situado en España 308, que presenta el valor más económico del relevamiento, con un pago de $110.000 por mes.
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