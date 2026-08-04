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4 de agosto de 2026 - 09:26
Sociedad.

El revestimiento que reemplaza a la piedra en las casas: es liviano y se instala sin obra

Los paneles de poliestireno expandido se destacan por su bajo peso y fácil colocación. Se aplican con adhesivo y un cúter, sin generar escombros ni molestias.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El revestimiento que reemplaza a la piedra en las casas.

El revestimiento que reemplaza a la piedra en las casas.

El mundo del diseño de interiores incorporó una nueva solución que permite renovar los espacios en las casas de forma rápida y sin afrontar las complicaciones propias de una remodelación. Se trata de revestimientos 3D elaborados con poliestireno expandido, capaces de reproducir una apariencia muy parecida a la de materiales como la piedra o el yeso.

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Pero a diferencia de dichos materiales, requiere un proceso de colocación mucho más práctico, rápido y sin generar suciedad. Con un peso aproximado de 300 gramos por cada metro cuadrado, estos revestimientos pueden instalarse directamente sobre superficies previamente pintadas mediante adhesivos libres de solventes.

Su colocación no requiere mano de obra especializada ni el uso de máquinas o herramientas eléctricas: basta con un cúter y un pegamento adecuado para que cualquier persona pueda modernizar una pared de manera sencilla, evitando obras, residuos y el ruido característico de este tipo de trabajos.

Cómo funcionan los paneles ultralivianos y por qué son tan livianos

La principal ventaja de estos paneles radica en su peso extremadamente reducido. A diferencia de los revestimientos fabricados con yeso o piedra, que suelen demandar estructuras de apoyo y pegamentos de uso industrial, el poliestireno expandido facilita tanto el traslado como la manipulación de las piezas, permitiendo instalarlas cómodamente incluso en techos o paredes de gran altura.

La colocación de estos revestimientos resulta práctica y no presenta mayores dificultades. Solo es necesario recortar cada panel según las dimensiones requeridas utilizando un cúter y fijarlo con adhesivos al agua o masilla acrílica. Gracias a este sistema, las piezas pueden ajustarse fácilmente alrededor de esquinas, tomacorrientes u otros sectores que requieran cortes específicos, sin recurrir a equipos de gran porte ni realizar reformas prolongadas.

Estos paneles se comercializan en una gran diversidad de diseños y relieves geométricos, capaces de generar una mayor sensación de volumen y dinamismo en paredes y otras superficies. Además, al fabricarse mediante procesos industriales a gran escala, su precio es considerablemente más accesible que el de los revestimientos elaborados con piedra natural.

Personalización, mantenimiento y advertencias de uso

Después de la instalación, los revestimientos admiten la aplicación de pinturas acrílicas o plásticas con rodillo, lo que permite obtener un acabado parejo y adaptado al estilo de cada ambiente. Además de aportar un valor estético, el poliestireno expandido contribuye a mejorar el aislamiento térmico como acústico, favoreciendo un mayor nivel de confort en los espacios.

Su conservación no requiere grandes cuidados: para mantenerlos limpios suele ser suficiente utilizar un plumero o un paño apenas humedecido. No obstante, debido a que el material es relativamente flexible, se recomienda evitar impactos con muebles u objetos pesados, ya que podrían producir hendiduras o deformaciones en la superficie.

En distintos foros y comunidades de usuarios aparecieron comentarios que alertan sobre el comportamiento inflamable de este material y los riesgos asociados al humo que podría desprenderse si se produce un incendio. Por ese motivo, varios usuarios aconsejan utilizarlo con especial cuidado, sobre todo en espacios interiores o con escasa ventilación.

Una solución rápida y económica para renovar sin obra

Los kits de paneles de peso ultrarreducido comenzaron a ganar popularidad como una alternativa económica para quienes desean renovar los ambientes del hogar sin atravesar las complicaciones habituales de una obra, como la generación de escombros, polvo o las largas esperas por el secado de materiales.

Gracias a la amplia variedad de diseños disponibles, pueden adaptarse a diferentes propuestas decorativas, mientras que su escaso peso evita ejercer una carga adicional sobre las paredes.

De esta manera, este tipo de revestimientos se presenta como una solución sencilla, rápida y de bajo costo para darle un nuevo aspecto a los espacios en cuestión de horas, sin recurrir a reformas de gran magnitud ni alterar la rutina cotidiana.

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