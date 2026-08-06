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6 de agosto de 2026 - 16:33
Policiales

Candela Arizaga declaró que tuvo un brote y defendió a Facundo Moyano

Candela Arizaga declaró este jueves ante la Justicia, amplió su versión de los hechos y aseguró que iniciará un tratamiento psicológico para afrontar lo ocurrido.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nuevo testimonio de Candela Arizaga: amplía su versión sobre la noche con Facundo Moyano.&nbsp;

Nuevo testimonio de Candela Arizaga: amplía su versión sobre la noche con Facundo Moyano. 

La investigación por el confuso episodio que protagonizaron Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, avanza con nuevas medidas. Este jueves, la joven de 23 años se presentó en la Fiscalía para ampliar su declaración sobre lo ocurrido durante la noche que ambos compartieron en el barrio porteño de Belgrano.

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Candela Arizaga, influencer y pareja de Facundo Moyano, se presentó este jueves en la Unidad de Flagrancia Norte para ampliar su declaración sobre el episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano.

La indagatoria se llevó a cabo en la sede judicial ubicada sobre la calle Ricardo Balbín al 3500, en Saavedra, bajo la conducción de la doctora Florencia Nocerez, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3.

Tras salir de la fiscalía, la joven habló por primera vez con la prensa y decidió romper el silencio sobre el episodio ocurrido el pasado martes. En sus declaraciones, buscó aclarar cómo se encuentra en lo personal, dio su versión de los hechos y respondió a las consultas sobre la investigación que lleva adelante la Justicia.

"Tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien", expresó la joven al salir de la fiscalía. En ese sentido, definió lo ocurrido como un "brote psicótico" y aseguró que comenzará un tratamiento psicológico para recuperarse y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Arizaga aseguró que permaneció "inconsciente hasta ayer" —en referencia al miércoles— y explicó que el comportamiento que tuvo en la vía pública fue consecuencia del estado de desorientación que atravesaba en ese momento. "Si ven las cámaras, yo veo a todo el mundo y me asusto", relató al describir cómo vivió el episodio.

Consultada por la situación con Facundo Moyano, la influencer fue enfática al rechazar cualquier versión que hablara de agresiones físicas. "No hubo violencia. El problema nunca fue con él", sostuvo, al insistir en que el episodio no estuvo motivado por un conflicto con el exdiputado.

El representante legal de la joven sostuvo que, tras el episodio, Arizaga presentaba un importante cuadro de desorientación y tenía serias dificultades para reconstruir cronológicamente lo sucedido. "Estuve tres horas con ella durante toda la tarde tratando de recordar las dos noches, los dos días esos que pasó", contó Storto durante una entrevista en LAM, donde explicó el estado en el que encontró a su clienta.

Los detalles del incidente en Belgrano

El episodio que derivó en la intervención de la Justicia ocurrió durante la madrugada del martes, cerca de las 5AM, en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano.

En ese momento, Arizaga salió del departamento y fue vista por testigos y registrada por cámaras de seguridad mientras caminaba desorientada por la vía pública. La situación generó la intervención de la Policía y del SAME, que desplegaron un operativo para asistirla.

Tras las primeras informaciones recabadas, la Fiscalía ordenó en un primer momento la detención de Moyano por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, bajo la hipótesis de un hecho enmarcado en violencia de género.

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