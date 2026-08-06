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6 de agosto de 2026 - 09:45
Policiales.

Candela Arizaga habló por primera vez tras el episodio con Facundo Moyano

La modelo se expresó luego de recibir el alta. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación de una fiscalía especializada en violencia de género.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Candela Arizaga rompió el silencio tras el episodio con Facundo Moyano.

Candela Arizaga rompió el silencio tras el episodio con Facundo Moyano.

Candela Arizaga hizo su primera aparición pública después del episodio registrado durante la madrugada del martes en el barrio porteño de Belgrano, un hecho que dio origen a una investigación judicial en la que también quedó involucrado Facundo Moyano.

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Mediante una historia compartida en Instagram, la modelo habló por primera vez sobre cómo se encuentra tras haber estado internada y aprovechó la publicación para expresar su agradecimiento a todas las personas que le hicieron llegar mensajes de apoyo.

La modelo también hizo referencia a Mafia, su bulldog francés, que estaba junto a ella en el momento en que fue hallada mientras corría por la vía pública.

A través de sus redes sociales, Arizaga llevó tranquilidad sobre su situación y la de su mascota, además de agradecer las muestras de apoyo recibidas. “Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, escribió.

El episodio que investiga la Justicia

El episodio comenzó a difundirse públicamente luego de que la joven fuera encontrada durante la madrugada mientras corría descalza y con escasa ropa por el sector de Barrancas de Belgrano. Ante esa situación, se realizó una llamada al 911, lo que dio lugar al despliegue de efectivos de la Policía de la Ciudad.

A raíz de la intervención policial, Facundo Moyano fue demorado, mientras que Arizaga fue derivada al Hospital Pirovano, donde recibió la asistencia médica correspondiente.

A medida que avanzó la investigación, la modelo prestó declaración ante la Justicia y sostuvo que el exdiputado “no le pegó”, al tiempo que atribuyó el episodio al consumo de drogas. Pese a ese testimonio, la causa siguió su curso bajo la presunción de que podrían haberse configurado los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un presunto contexto de violencia de género.

La declaración de Facundo Moyano

En el marco de su declaración indagatoria, Moyano afirmó que el vínculo que mantenía con Arizaga siempre estuvo basado en una relación “amorosa” y rechazó haber ejercido cualquier tipo de violencia o haber restringido la posibilidad de que ella abandonara el departamento.

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“Mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo; nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”, manifestó.

Luego de comparecer ante la Justicia para brindar su declaración, el dirigente sindical fue liberado, aunque deberá cumplir con diversas restricciones judiciales impuestas por las autoridades mientras avanza la causa.

Cómo sigue la investigación

Entre las disposiciones impuestas por la Justicia, Moyano no podrá aproximarse a Arizaga a una distancia inferior a los 300 metros ni comunicarse con ella mientras continúe la investigación judicial. Asimismo, quedó obligado a constituir un domicilio y a comparecer ante la fiscalía o el juzgado que interviene en la causa cada vez que las autoridades lo convoquen.

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía especializada en Violencia de Género N.º 3, encabezada por Florencia Nocerez.

De acuerdo con fuentes judiciales, todavía quedan pendientes distintas diligencias fundamentales para el avance de la causa, entre ellas el análisis de las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad y las pericias que deberán realizarse sobre los teléfonos celulares incautados en el departamento de Moyano.

Mientras la investigación continúa avanzando y las autoridades judiciales incorporan nuevos elementos probatorios al expediente, la publicación realizada por Arizaga pasó a ser la primera manifestación pública de la modelo en relación con un episodio que todavía se encuentra bajo análisis de la Justicia.

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