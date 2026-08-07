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7 de agosto de 2026 - 11:05
Policiales.

Violento asalto a una remisera de Santiago del Estero: la amenazó con un cuchillo y escapó

Ocurrió durante un viaje en Las Termas de Río Hondo. El sospechoso, identificado como “Pichichu”, habría robado 50 mil pesos tras intimidar a la conductora.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Violento delincuente le robó la recaudación a una remisera a punta de cuchillo.

Violento delincuente le robó la recaudación a una remisera a punta de cuchillo.

Una trabajadora de una remisería de Las Termas de Río Hondo denunció un violento asalto mientras efectuaba un traslado. Según relató, el pasajero que llevaba a bordo la habría atacado físicamente y amenazado con un arma blanca para luego apoderarse de 50 mil pesos, dinero que correspondía a la recaudación obtenida durante su jornada de trabajo.

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La presentación policial fue realizada durante la tarde de este jueves en la Comisaría Comunitaria N° 50 por Fabiana Elizabeth Peralta, de 43 años, quien trabaja como chofer para la Remisería La Liberti.

La remisera subió al hombre como pasajero

De acuerdo con el relato incorporado en la denuncia, el episodio se habría registrado alrededor de las 12:30, cuando la mujer tomó a un hombre que se presentó como pasajero en la intersección de Roca e Italia. Según indicó la conductora, el individuo, identificado como Germán Martín Medina, conocido con el alias “Pichichu”, le pidió que lo llevara hasta el barrio Agua Santa.

Durante el trayecto, al arribar a la zona de Sarmiento e Irigoyen, el pasajero le indicó que frenara el vehículo y comenzó a reclamarle la entrega del efectivo que transportaba.

Según consta en la denuncia, ante la negativa de la conductora, el hombre habría reaccionado de manera violenta: la habría golpeado en la cabeza y, mientras sostenía un cuchillo, la intimidó para luego sustraer los 50 mil pesos que la trabajadora tenía guardados en el torpedo del automóvil, dinero destinado a entregar el cambio a los usuarios del servicio.

Tras el asalto, el delincuente escapó y es buscado

Luego de concretar la sustracción del dinero, el individuo abandonó el vehículo y escapó del lugar con rumbo desconocido.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien ordenó la participación de la División Investigaciones, además de una inspección en el sitio del hecho y el análisis de las cámaras de vigilancia ubicadas en el sector.

Asimismo, se dispuso avanzar con la búsqueda y detención del sospechoso, identificado con el alias “Pichichu”, un sujeto con numerosos antecedentes que es requerido por las autoridades policiales.

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