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9 de junio de 2026 - 09:02
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Violento asalto en La Quiaca: dos delincuentes le robaron a mano armada en plena calle

Violento asalto en La Quiaca: dos delincuentes armados interceptaron a un hombre y le robaron dinero, pertenencias y hasta la ropa que llevaba puesta.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Violento asalto en la ciudad de La Quiaca - Imagen creada con IA&nbsp;

Violento asalto en la ciudad de La Quiaca - Imagen creada con IA 

Un violento hecho de inseguridad ocurrido en el centro de La Quiaca generó preocupación entre los vecinos, luego de que un hombre denunciara haber sido víctima de un asalto en el que no solo le sustrajeron dinero y pertenencias, sino también la ropa que llevaba puesta.

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Volvía de trabajar cuando fue interceptado

Según informaron fuentes ligadas a la investigación, el episodio tuvo lugar hace algunos días en la intersección de las calles Suipacha y Árabe Siria, en la ciudad fronteriza.

De acuerdo con la denuncia radicada por la víctima, el hombre regresaba a su domicilio luego de cumplir con una jornada laboral en un evento realizado en la localidad boliviana de Villazón. Mientras se dirigía hacia su casa, fue sorprendido por dos sujetos que le cortaron el paso en plena vía pública.

Amenazas con arma de fuego y cuchillo

El damnificado relató ante las autoridades que los delincuentes actuaron con extrema violencia. Según su testimonio, uno de los asaltantes exhibió un arma de fuego mientras el otro portaba un cuchillo, con los que lo amenazaron de muerte para obligarlo a entregar todas sus pertenencias.

Bajo esta situación intimidatoria, la víctima no tuvo otra alternativa que acceder a las exigencias de los ladrones.

Se llevaron dinero, tarjetas y hasta la ropa

Durante el robo, los malvivientes lograron apoderarse de un teléfono celular, tarjetas bancarias y una suma de 385 pesos bolivianos en efectivo.

Sin embargo, el hecho tomó un cariz aún más insólito cuando los delincuentes decidieron despojar al hombre de toda la ropa que llevaba puesta. Tras concretar el robo, ambos escaparon rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

Investigación en marcha

Luego de lo ocurrido, la víctima se presentó ante las autoridades para formalizar la denuncia correspondiente.

La investigación quedó bajo la órbita del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, mientras que las actuaciones complementarias son llevadas adelante por efectivos de la Seccional 17 de La Quiaca.

Por el momento no trascendieron datos sobre la identidad de los autores del hecho ni sobre posibles detenciones, aunque la causa continúa avanzando para intentar esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este violento asalto que conmocionó a la comunidad quiaqueña.

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