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10 de agosto de 2026 - 11:43
Conectividad.

Una nueva aerolínea sumará vuelos de Jujuy a Buenos Aires y Córdoba

La provincia de Jujuy sumará una nueva línea aérea con vuelos diarios hacía Buenos Aires y Córdoba. La compañía operará con dos aviones de 50 plazas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La semana que viene llegará a la provincia el avión de Joy Airline, una nueva compañía que comenzará a operar en Jujuy a fines del mes de septiembre con aviones de 50 plazas y tendrá dos vuelos diarios a Buenos Aires y uno a Córdoba, trabajando operativamente desde el aeropuerto jujeño.

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El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, dijo que estas gestiones se dan también ante la caída de Flybondi y “los serios problemas que tenemos con Paranair, empresa que anunció recientemente que volaba a Iquique y a Santa Cruz de La Sierra desde Jujuy pero la realidad es que está con un solo vuelo”.

Ante esta situación “el Gobierno piensa seriamente que la empresa no lo va a cumplir y tiene que tener un plan B”, sostuvo Siufi y agregó que “por eso se aceleró mucho con Joy Airline, porque podría venir a reemplazar este vuelo a Iquique que Paranair estaría abandonando”.

“Hoy lamentablemente está mucho más cerca de no ser una realidad Paranair y por eso se salió a buscar fuertemente otras alternativas”, sostuvo el funcionario y agregó que "después de presentar el avión hay un proceso para que pueda entrar al sistema y comenzar a vender pasajes, estimamos que va a estar volando desde Jujuy hacia fines de septiembre".

Seis vuelos a Buenos Aires

Siufi dijo que la llegada de esta nueva compañía “se agrega a lo que ya confirmó Jet Smart, que arranca el 3 de octubre, donde comenzará a volar con aviones mucho más grande de 170 y 220 plazas y con un vuelo diario”, y agregó que “se suma también a los tres vuelos diarios que tiene Aerolíneas Argentinas a Buenos Aires y los 5 vuelos semanales a Córdoba”.

El funcionario adelantó también que Aerolíneas Argentinas comenzará a volar con aviones más grandes por lo que “sin aumentar vuelos, duplica las plazas”.

Aeropuerto de Jujuy.

Aeropuerto de Jujuy.

“Con esto Jujuy puede llegar a tener seis vuelos diarios a Buenos Aires; va a tener mucha más competencia y va a favorecer en precios”, resaltó el secretario y dijo que “cuando uno empieza a buscar precios muchos jujeños van a volar a Salta y nosotros tenemos que trabajar para que esto no sea así”.

Por último Siufi sostuvo que “tenemos expectativas que la gente de Tartagal y Orán, por ejemplo, se queden en nuestro aeropuerto y no en el del Salta. Las expectativas son muy importantes y la semana que viene va a estar el avión de Joy Airleans”.

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