Alberto Siufi: "En el país no existe una política de viviendas sociales"

En su habitual encuentro con la prensa, el secretario de comunicación de Jujuy, Alberto Siufi , hizo referencia al avance de los planes de viviendas que lleva adelante la provincia en el marco del déficit habitacional .

En este sentido Siufi sostuvo que “ en el país no existe una política de viviendas sociales y no va a existir mediante el Gobierno de Javier Milei”, y agregó que “ existe el indicio de que hay que ir hacia la hipoteca ”.

El secretario de comunicación sostuvo que “ en un país donde la gente ya se quemó con leche tres veces, que tiene procesos inflacionarios cíclicos de tanto en tanto ya nadie confía en nada. Somos inviables para créditos hipotecarios ”.

En este sentido Siufi se preguntó “¿cómo accede una persona a una vivienda?, y la verdad es muy difícil”, y agregó que “ el Gobierno de la provincia de Jujuy, en el marco de sus posibilidades y sin ningún tipo de ayuda, continúa con algo y se trata de interactuar con el sector privado para ir mejorando esto y tratando de hacer un poco más ”.

Planes de viviendas en Jujuy

Alberto Siufi recordó el avance de obras de 45 viviendas en Alto Comedero y sostuvo que “en un país, donde se ha dejado de lado la vivienda social, Jujuy está tratando de ver como revertir algunas situaciones”.

“En este caso concreto de Alto Comedero se da la particularidad que son viviendas que estaban a medio construir y que ya habían sido sorteadas, ya estaba la ilusión de 45 familias que ya habían visto que ahí estaba la posibilidad de su casa propia y se había paralizado”, dijo el funcionario.

Siufi dijo que a este tema Jujuy lo tiene como una política de Estado, “dentro de estas 45 hay otras 110 viviendas que se han reiniciado la obra en los meses anteriores” y adelantó que “estamos trabajando con 9 proyectos de demanda libre (379 viviendas) y estamos trabajando también en tres obras con gremios (64 viviendas)”.

“No podemos hablar de una política de viviendas cuando tenemos una demanda de 30 mil viviendas cuando estamos ejecutando 850. Esta es la realidad, pero también hay otra que es que en el país no existe una política de viviendas sociales”.

Ruta 34

Alberto Siufi volvió a hablar de la Ruta 34 y dijo que la misma está “por ahora suspendida, estamos rogando y prendiendo velas para que no sea un abandono definitivo pero la novedad que hay es que no se pagó nada”, se lamentó.

“La deuda que tiene el Gobierno Nacional con la empresa Chediack es de 21 mil millones de pesos”, y agregó que “de esto hay una decisión que tomó el Gobierno la semana pasada donde se va a pagar una parte con bonos que les dan a las empresas como parte de pago. En el caso de Chediack son 5 mil millones de pesos de esta obra, o sea que le queda a cobrar 16 mil millones de pesos”.

Obras sobre la Ruta 34

Ante esta situación, el secretario de comunicación sostuvo que “la empresa dijo que le paguen 6 mil millones de pesos y reinician la obra que sería, más o menos, dos meses y medio de trabajo. Hoy eso está parado y se están haciendo gestiones en todos los niveles para destrabar este tema”.

Tren Solar

Alberto Siufi también habló sobre los cuestionamientos que se están realizando al Tren Solar y se preguntó “¿el Tren solar tiene que dar utilidad?; ¿el Tren de las Nubes de Salta da utilidad?; ¿el destino es dar utilidad?. ¿Este concepto liberal lo vamos a traer al Tren Solar?”.

“Del Tren Solar se habla en todos lados y nosotros discutimos de un tema de ingresos – egresos nada más”, y se cuestionó “cómo se mide el derrame del Tren Solar porque están trabajando los artesanos, las bodegas y la gastronomía por ejemplo”.

Siufi habló del “derrame” del tren en relación a las obras de infraestructuras y el movimiento de gente en toda la provincia que genera el Tren Solar, “uno puede decir que en julio viajaron 7300 personas, el ticket promedio es de $50 mil y la recaudación fue de $365 millones pero no tiene sentido”.

Tren Solar de la Quebrada en Jujuy.

“En julio llegaron 162 mil personas y el promedio del pernocte fue de 3.1 cuando antes no se quedaban tantas noches en Jujuy, entonces con esos números uno puede decir que acá si hay algo”, aclaró.

“Hoy hay Tren Solar, Lola Mora, Cabildo; hay una inversión por parte del Estado pensando en la infraestructura turística muy importante”, dijo el funcionario y sostuvo que “esta discusión no tienen ningún sentido”.

“El tema no es ingreso – egreso del Tren Solar, es mucho más profundo con cosas que no se pueden medir”, finalizó.