IUPS: cerraron las pre inscripciones y publicaron el material de estudio

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) cerró la etapa de preinscripción para el ingreso 2027 y ya puso a disposición de los aspirantes el material de estudio para la instancia intelectual , que se desarrollará durante el mes de septiembre. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres que buscan formarse para integrar los cuadros de Oficiales y Suboficiales de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario de Jujuy .

Uno de los datos más consultados por los postulantes tiene que ver con la cantidad de lugares disponibles . Según información oficial difundida durante el acto de jura de cadetes del IUPS, para el ciclo lectivo 2027 se prevé un cupo aproximado de 400 vacantes .

La preinscripción para la oferta académica 2027 estaba prevista inicialmente hasta el 31 de julio, pero luego fue extendida de manera excepcional hasta el 7 de agosto de 2026 . El trámite se realizó a través del portal oficial TuJujuy, bajo modalidad virtual.

Desde el portal de trámites se informó que, debido a esa extensión del plazo, la nueva fecha para conocer el listado de admitidos y no admitidos será comunicada próximamente por los canales oficiales del IUPS.

Quienes hayan completado el formulario deberán descargarlo, imprimirlo, firmarlo y presentarlo cuando sean notificados sobre su admisión al proceso.

Qué pasa ahora con los postulantes

Luego del cierre de la preinscripción, el IUPS debe avanzar con la publicación del listado de aspirantes admitidos para iniciar formalmente el proceso de admisión 2027. Ese listado incluirá a los postulantes identificados con su respectivo número de inscripción.

Durante ese período también se informarán los horarios de presentación y las pautas generales para las primeras evaluaciones. La evaluación psicológica está prevista entre el 18 y el 28 de agosto de 2026, mientras que la instancia intelectual se realizará durante septiembre.

El ingreso no se define por la inscripción solamente. Los aspirantes deberán atravesar distintas etapas obligatorias, entre ellas evaluaciones psicológicas, intelectuales, médicas y físicas, según el cronograma que vaya informando la institución.

Qué material de estudio publicó el IUPS

El IUPS habilitó material de estudio gratuito para la instancia intelectual. Se trata de cartillas digitales descargables y tutoriales audiovisuales organizados por unidades temáticas.

Las materias incluidas son:

Introducción a la Perspectiva de Género

Introducción a las Competencias Comunicacionales

Introducción al Abordaje y Resolución Alternativa de Conflictos

Introducción al Derecho

Cada materia cuenta con una cartilla de estudio y videos de acompañamiento. El objetivo es que los aspirantes puedan organizar su preparación con anticipación y llegar mejor a la instancia evaluativa.

El estudio será autogestionado y optativo

Desde el IUPS aclararon que este acompañamiento académico tiene carácter autogestionado, voluntario y optativo. Esto significa que cada postulante decide cómo organizar su estudio, cuánto tiempo dedicarle y de qué manera aprovechar las cartillas y videos disponibles.

La institución también remarcó que el uso de este material no otorga ventajas ni desventajas en las evaluaciones obligatorias. Su finalidad es facilitar el aprendizaje y brindar herramientas pedagógicas, pero el rendimiento dependerá del compromiso, la dedicación y la organización de cada aspirante.

Además, el IUPS advirtió que no avala ni tiene convenios con instituciones externas que utilicen el logo de la institución para ofrecer cursos de preparación para los exámenes de ingreso.

El IUPS cerró la preinscripción para el ingreso 2027 y publicó cartillas y videos para preparar la instancia intelectual.

Cómo acceder a las cartillas y tutoriales

El material está disponible en el sitio oficial del IUPS, dentro del apartado correspondiente a Admisión 2027: material de estudio para instancia intelectual. Allí los aspirantes pueden descargar las cartillas y acceder a los videos por materia.

La recomendación para quienes buscan ingresar es revisar de manera frecuente los canales oficiales del instituto, ya que allí se publicarán las novedades sobre admitidos, fechas, horarios, pautas de presentación y próximas evaluaciones.

Lo que tenés que saber