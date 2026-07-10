IUPS: hasta cuándo son las preinscripciones para las carreras del 2027 en Jujuy

IUPS: hasta cuándo son las preinscripciones online en Jujuy

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad de Jujuy (IUPS) informó que las preinscripciones para las carreras correspondientes al ciclo 2027 estarán abiertas desde el 6 hasta el 31 de julio de 2026 .

El IUPS habilitó a postulantes a continuar en el proceso de admisión 2025 ¿Quiénes?

Atención. La lista de admitidos y no admitidos al IUPS: los pasos a seguir

Desde la institución difundieron las fechas principales del proceso de admisión y detallaron los pasos que deberán seguir las personas interesadas en iniciar una carrera.

Una vez finalizado el período de preinscripción, el listado de postulantes admitidos será publicado entre el 1 y el 5 de agosto de 2026 .

La nómina estará disponible en la página oficial iups.jujuy.gob.ar y en las redes sociales de la institución. Cada aspirante contará con un número de inscripción para comenzar el proceso de admisión 2027.

Qué se sabe sobre los exámenes

El cronograma de las instancias evaluativas y las materias que formarán parte de los exámenes será comunicado próximamente.

La información será publicada a través del sitio oficial del IUPS, donde los postulantes podrán consultar las fechas y los detalles correspondientes a cada evaluación.

Cómo realizar la preinscripción

La preinscripción deberá efectuarse exclusivamente mediante el sitio web o la aplicación Tu Jujuy, que será el único canal oficial habilitado para el trámite.

Las personas que todavía no tengan un usuario deberán crear una cuenta. Luego tendrán que ingresar a la opción “Requisitos del proceso de admisión 2027”, completar el formulario, descargarlo e imprimirlo.

Una vez cumplidos estos pasos, los aspirantes deberán esperar a ser contactados por el Departamento de Admisión de la institución.