IUPS: cuándo abren las preinscripciones online en Jujuy

Las preinscripciones para ingresar al Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) estarán habilitadas del 6 al 31 de julio de 2026 a través de la plataforma TuJujuy , destinadas a quienes aspiren a integrar la Policía de la Provincia o el Servicio Penitenciario.

El IUPS habilitó a postulantes a continuar en el proceso de admisión 2025 ¿Quiénes?

Atención. La lista de admitidos y no admitidos al IUPS: los pasos a seguir

El trámite podrá realizarse de manera completamente digital desde cualquier punto de Jujuy, sin necesidad de trasladarse hasta la capital provincial. La medida busca agilizar el proceso y facilitar el acceso a los postulantes, especialmente a quienes viven en localidades del interior.

Esta será la segunda edición consecutiva en la que las preinscripciones se realizarán de manera online. La plataforma TuJujuy concentrará la información necesaria sobre las carreras disponibles y los requisitos de ingreso.

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De esta manera, los interesados podrán completar la primera etapa del trámite desde un teléfono celular, una computadora u otro dispositivo con acceso a internet.

Cómo realizar la preinscripción al IUPS

Los aspirantes deberán ingresar a la plataforma TuJujuy y completar el formulario correspondiente dentro del período establecido. Una vez finalizado el proceso, deberán descargar el formulario, imprimirlo y firmarlo.

El documento tendrá que ser presentado posteriormente cuando el postulante reciba la notificación de admisión. En la misma página estará disponible una guía con la información necesaria para realizar correctamente cada paso del proceso.

Cuándo publicarán la lista de admitidos

El Rectorado del Instituto Universitario Provincial de Seguridad informó que la lista de personas admitidas y no admitidas en la instancia de preinscripción será publicada entre el 3 y el 5 de agosto de 2026. Los postulantes deberán permanecer atentos a las notificaciones y a la información difundida en la plataforma.