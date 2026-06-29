Mundial 2026: cómo se definen los clasificados si hay empate

Con la agónica victoria de Canadá ante Sudáfrica por 1 a 0 comenzaron ayer los cruces por los 16avos de final del Mundial 2026. La segunda fase de la Copa del Mundo se desarrollará hasta el viernes, cuando Colombia y Ghana definan al último clasificado para los octavos de final.
Partidos lunes 29 de junio
Los partidos de este lunes 29 de junio en el Mundial 2026.
En este sentido, y ante los diferentes cambios que viene mostrando el Mundial 2026, una de las dudas que surgió luego de la fase de grupos es qué pasa si un partido termina empatado en los 90 minutos regulares.
¿Hay alargue o penales?
Si un partido de 16vos de final o de las siguientes fases del Mundial 2026 termina empatado en los 90 minutos regulares, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15′ cada uno.
Si luego de los 90 minutos de tiempo suplementario se mantiene la igualdad, habrá ronda de penales para definir al clasificado para la próxima ronda. Desde esa instancia, cada partido será de eliminación directa.
Una fase eliminatoria más extensa
Con 48 selecciones clasificadas, el Mundial 2026 incorporó una ronda de dieciseisavos antes de los octavos de final.
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El nuevo esquema hará que los equipos que lleguen hasta la final disputen ocho encuentros, uno más que en el Mundial de Qatar 2022.
Los cruces de 16avos
14:00 - Brasil vs. Japón
17:30 - Alemania vs. Paraguay
22:00 - Países Bajos vs. Marruecos
14:00 - Costa de Marfil vs. Noruega
18:00 - Francia vs. Suecia
22:00 - México vs. Ecuador
13:00 - Inglaterra vs. República Democrática del Congo
17:00 - Bélgica vs. Senegal
21:00 - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
16:00 - España vs. Austria
20:00 - Portugal vs. Croacia
00:00 - Suiza vs. Argelia
15:00 - Australia vs. Egipto
19:00 - Argentina vs. Cabo Verde
22:30 - Colombia vs. Ghana
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