Mundial 2026: cómo se definen los clasificados si hay empate

Mundial 2026: así quedaron los cruces de los 16avos de final

Con la agónica victoria de Canadá ante Sudáfrica por 1 a 0 comenzaron ayer los cruces por los 16avos de final del Mundial 2026 . La segunda fase de la Copa del Mundo se desarrollará hasta el viernes, cuando Colombia y Ghana definan al último clasificado para los octavos de final.

Deportes. El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026

Los partidos de este lunes 29 de junio en el Mundial 2026.

En este sentido, y ante los diferentes cambios que viene mostrando el Mundial 2026, una de las dudas que surgió luego de la fase de grupos es qué pasa si un partido termina empatado en los 90 minutos regulares.

¿Hay alargue o penales?

Si un partido de 16vos de final o de las siguientes fases del Mundial 2026 termina empatado en los 90 minutos regulares, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15′ cada uno.

Si luego de los 90 minutos de tiempo suplementario se mantiene la igualdad, habrá ronda de penales para definir al clasificado para la próxima ronda. Desde esa instancia, cada partido será de eliminación directa.

Una fase eliminatoria más extensa

Con 48 selecciones clasificadas, el Mundial 2026 incorporó una ronda de dieciseisavos antes de los octavos de final.

El Colegio Santa Bárbara vivió una velada inolvidable en Acrópolis estudiantes, docentes, familias y amigos se reunieron para elegir a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2 (2) Mundial 2026

El nuevo esquema hará que los equipos que lleguen hasta la final disputen ocho encuentros, uno más que en el Mundial de Qatar 2022.

Los cruces de 16avos

Lunes 29 de junio

14:00 - Brasil vs. Japón

17:30 - Alemania vs. Paraguay

22:00 - Países Bajos vs. Marruecos

Martes 30 de junio

14:00 - Costa de Marfil vs. Noruega

18:00 - Francia vs. Suecia

22:00 - México vs. Ecuador

Miércoles 1 de julio

13:00 - Inglaterra vs. República Democrática del Congo

17:00 - Bélgica vs. Senegal

21:00 - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

16:00 - España vs. Austria

20:00 - Portugal vs. Croacia

Viernes 3 de julio

00:00 - Suiza vs. Argelia

15:00 - Australia vs. Egipto

19:00 - Argentina vs. Cabo Verde

22:30 - Colombia vs. Ghana