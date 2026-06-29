lunes 29 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de junio de 2026 - 13:52
Deportes.

Mundial 2026: cómo se definen los clasificados si hay empate

Comenzaron los cruces para conocer los equipos que clasifiquen a los octavos de final del Mundial 2026. ¿Qué pasa si hay empate?

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mundial 2026: así quedaron los cruces de los 16avos de final

Mundial 2026: así quedaron los cruces de los 16avos de final

Con la agónica victoria de Canadá ante Sudáfrica por 1 a 0 comenzaron ayer los cruces por los 16avos de final del Mundial 2026. La segunda fase de la Copa del Mundo se desarrollará hasta el viernes, cuando Colombia y Ghana definan al último clasificado para los octavos de final.

Lee además
El jujeño que llevó la bandera de Abra Pampa al Mundial.
Deportes.

El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026
canada clasifico a octavos de final del mundial 2026
Deportes.

Canadá clasificó a octavos de final del Mundial 2026

Partidos lunes 29 de junio
Los partidos de este lunes 29 de junio en el Mundial 2026.

Los partidos de este lunes 29 de junio en el Mundial 2026.

En este sentido, y ante los diferentes cambios que viene mostrando el Mundial 2026, una de las dudas que surgió luego de la fase de grupos es qué pasa si un partido termina empatado en los 90 minutos regulares.

¿Hay alargue o penales?

Si un partido de 16vos de final o de las siguientes fases del Mundial 2026 termina empatado en los 90 minutos regulares, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15′ cada uno.

Si luego de los 90 minutos de tiempo suplementario se mantiene la igualdad, habrá ronda de penales para definir al clasificado para la próxima ronda. Desde esa instancia, cada partido será de eliminación directa.

Una fase eliminatoria más extensa

Con 48 selecciones clasificadas, el Mundial 2026 incorporó una ronda de dieciseisavos antes de los octavos de final.

El Colegio Santa Bárbara vivió una velada inolvidable en Acrópolis estudiantes, docentes, familias y amigos se reunieron para elegir a su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2 (2)
Mundial 2026

Mundial 2026

El nuevo esquema hará que los equipos que lleguen hasta la final disputen ocho encuentros, uno más que en el Mundial de Qatar 2022.

Los cruces de 16avos

  • Lunes 29 de junio

14:00 - Brasil vs. Japón

17:30 - Alemania vs. Paraguay

22:00 - Países Bajos vs. Marruecos

  • Martes 30 de junio

14:00 - Costa de Marfil vs. Noruega

18:00 - Francia vs. Suecia

22:00 - México vs. Ecuador

  • Miércoles 1 de julio

13:00 - Inglaterra vs. República Democrática del Congo

17:00 - Bélgica vs. Senegal

21:00 - Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

  • Jueves 2 de julio

16:00 - España vs. Austria

20:00 - Portugal vs. Croacia

  • Viernes 3 de julio

00:00 - Suiza vs. Argelia

15:00 - Australia vs. Egipto

19:00 - Argentina vs. Cabo Verde

22:30 - Colombia vs. Ghana

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026

Canadá clasificó a octavos de final del Mundial 2026

Mundial 2026: en vivo minuto a minuto los partidos de este lunes 29 de junio

Mundial 2026: quiénes son los yuotubers argentinos detenidos en Miami

Mundial 2026: así se juegan los cruces de 16avos de final

Lo que se lee ahora
Matt Damon habló de su fanatismo por Messi, su vínculo con Argentina y la pasión futbolera que conoció gracias a su esposa salteña. video
Mundial.

Matt Damon hincha de la Argentina y Messi: "En mi casa es más importante que yo"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones. video
Jujuy.

Rompieron la biblioteca de la Plaza de los Leones y tiraron los libros a la fuente

La menor iba de acompañante en una moto.
País.

Tragedia durante los festejos por la Selección: murió una adolescente de 14 años en Salta

¿Hay un pirómano suelto en San Pedro? Hallaron un artefacto incendiario debajo de una camioneta
Jujuy.

Encuentran una bomba molotov bajo una camioneta en Jujuy

Jujuy es sísmica: causas, zonas peligrosas y épocas de mayor riesgo
Informe.

Jujuy es sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo

San Pedro de Jujuy.
Jujuy.

Por qué no hay clases en San Pedro de Jujuy este lunes 29 de junio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel