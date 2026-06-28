Mundial 2026: en vivo minuto a minuto los partidos de este lunes 29 de junio

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Países Bajos y Marruecos en un partidazo

Países Bajos y Marruecos protagonizarán este lunes, desde las 22.00, uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey y pondrá frente a frente a dos seleccionados que terminaron invictos la fase de grupos y que aspiran a meterse entre los 16 mejores del certamen.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman cerró una primera ronda muy convincente. Después del empate frente a Japón en el debut, la selección neerlandesa mostró todo su potencial ofensivo con triunfos sobre Suecia y Túnez, resultados que le permitieron finalizar en lo más alto de su zona con diez goles convertidos. Ahora intentará ratificar ese buen momento en el primer compromiso de eliminación directa.

Marruecos, por su parte, volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a las principales potencias. Los Leones del Atlas comenzaron su participación con una igualdad ante Brasil y luego superaron a Escocia y Haití para asegurar el segundo puesto de su grupo. Con el antecedente de la histórica campaña realizada en Qatar 2022, el seleccionado africano buscará otra clasificación que lo mantenga como una de las grandes revelaciones del torneo.

Probable formación de Países Bajos

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Probable formación de Marruecos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.