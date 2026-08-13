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13 de agosto de 2026 - 11:49
Deportes.

El manager de Los Pumas recorrió el estadio 23 de Agosto

Juan Passano recorrió el estadio 23 de Agosto y destacó las condiciones del escenario para recibir a Los Pumas ante Australia.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Team Manager de Los Pumas, Juan Passano.

Team Manager de Los Pumas, Juan Passano.

El Team Manager de Los Pumas, Juan Passano, recorrió el estadio 23 de Agosto en la previa del partido que el seleccionado argentino disputará ante Australia el próximo sábado 29 de agosto desde las 16.

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Durante la visita, Passano verificó junto a autoridades provinciales y representantes de la Unión Jujeña de Rugby las condiciones del escenario que recibirá uno de los últimos partidos de Los Pumas en Argentina antes del Mundial de Australia.

Team Manager de Los Pumas, Juan Passano.

Team Manager de Los Pumas, Juan Passano.

“Un gran test match de relevancia internacional”

Passano destacó las condiciones que presenta el estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y anticipó un encuentro de gran importancia para el seleccionado argentino.

El Team Manager auguró un “gran test match de relevancia internacional” y aseguró que el estadio cuenta con las condiciones necesarias para la realización del partido.

El encuentro ante los Wallabies formará parte de la preparación de Los Pumas antes de la próxima Copa del Mundo y tendrá a Jujuy como una de las sedes de esta gira.

Invitación a los jujeños

Durante la recorrida, Passano también invitó a los jujeños y a los fanáticos del rugby a acompañar al seleccionado argentino el sábado 29 de agosto.

El partido comenzará a las 16 horas en el estadio 23 de Agosto, donde Los Pumas se medirán ante Australia en un test match internacional.

La actividad también contó con la participación del secretario de Deportes, Luis Calvetti; el titular del Consejo Federal de Inversiones en Jujuy, Marcelo Abraham; y el presidente de la Unión Jujeña de Rugby, Martín Buitrago.

Team Manager de Los Pumas, Juan Passano.

Team Manager de Los Pumas, Juan Passano.

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