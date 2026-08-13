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13 de agosto de 2026 - 10:04
Deportes.

Gimnasia y Tiro tendrá hinchada visitante ante Central Norte: cómo será el ingreso al Martearena

Los simpatizantes del Albo podrán acompañar al equipo. En las próximas horas se conocerán los precios de las entradas y los detalles para acceder al estadio.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los hinchas de Gimnasia y Tiro podrán ir al clásico con Central en el Martearena.

Los hinchas de Gimnasia y Tiro podrán ir al clásico con Central en el Martearena.

Este fin de semana tendrá lugar uno de los clásicos más esperados de la Primera Nacional, con el duelo interzonal entre Central Norte y Gimnasia y Tiro. La definición sobre la presencia de hinchas visitantes se conoció este miércoles, cuando finalmente se confirmó que los simpatizantes de Gimnasia y Tiro podrán asistir al encuentro.

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A través de las redes sociales se confirmó que los simpatizantes de Gimnasia y Tiro estarán autorizados a ingresar al estadio Padre Martearena para presenciar el clásico frente a Central Norte en calidad de visitantes.

Para la parcialidad del “Albo” quedarán disponibles la tribuna popular norte y la platea norte, de acuerdo con el operativo definido por los organizadores y las fuerzas de seguridad.

La información difundida señala que el valor de los tickets será comunicado durante las próximas horas. De este modo, el clásico del domingo contará con la presencia de las dos hinchadas, que podrán acompañar a sus respectivos equipos desde las tribunas.

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