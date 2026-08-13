Altos Hornos Zapla se prepara para el Regional Amateur: "Buscaremos el ascenso"

Altos Hornos Zapla comenzó a prepararse para disputar el Torneo Regional Amateur 2026/27 , con la expectativa de conformar un plantel competitivo y buscar el ascenso.

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Entre los nuevos nombres que se incorporaron al equipo aparecen Luis Rodríguez , arquero oriundo de Castelli, Chaco, y Lautaro Cardozo , futbolista nacido en Buenos Aires que llega en condición de libre luego de su paso por Ciudad Bolívar .

Rodríguez cuenta con experiencia en distintos equipos del fútbol del interior. Antes de llegar a Jujuy pasó por Sarmiento de La Banda, Güemes de Santiago del Estero , Unión Santiago y Sol de América de Formosa .

El arquero reconoció que una de las primeras cosas que lo sorprendió al llegar a la provincia fue el clima. “Mucho frío en Jujuy. Me sorprendió, no lo esperaba” , contó.

Rodríguez también destacó uno de los registros más importantes de su carrera: logró mantenerse 1070 minutos sin recibir goles, con 12 partidos consecutivos en el Federal A. “Es complicado ser arquero. No es fácil sostener el arco en cero”, explicó.

El futbolista también habló sobre la exposición que implica ocupar el arco y aseguró que su fe ocupa un lugar importante en su carrera. “Me aferro mucho a Dios y eso me da la fortaleza de seguir creciendo y aprendiendo. El arquero muchas veces está muy expuesto”, señaló.

Luis Rodríguez, arquero de Altos Hornos Zapla (Foto: prensa Altos Hornos Zapla)

Una categoría con canchas y condiciones difíciles

Rodríguez también se refirió a las dificultades que presenta la competencia y a uno de los objetivos que tendrá el plantel. “Es una categoría difícil, tiene muchos condicionantes. Hablamos que tenemos que salir de esta categoría, es una de las más difíciles por las canchas y los movimientos”, sostuvo.

El arquero recordó algunas experiencias de su recorrido por el fútbol del interior, con partidos disputados en condiciones climáticas exigentes. “Me tocaron muchas muy difíciles. Hemos jugado a las 11 de la mañana con 38 grados en el interior de Santiago del Estero”, relató.

Además, explicó que muchas veces las condiciones están determinadas por el fixture: “El fixture te toca y listo”.

Según explicó, el torneo comenzaría en agosto y finalizaría en diciembre, debido a la preparación de un nuevo certamen que el Consejo Federal proyecta para el año próximo.

Lautaro Cardozo llega con una revancha personal

Otro de los refuerzos de Zapla es Lautaro Cardozo, futbolista de Buenos Aires que llega libre después de su paso por Ciudad Bolívar.

Cardozo realizó inferiores en Banfield y llegó hasta Primera División. Ahora afrontará una nueva etapa en el fútbol jujeño con un objetivo personal y colectivo. “Llego con ganas de una revancha personal. Me convenció el hablar con el presidente y las ganas de buscar el ascenso”, afirmó.

El jugador también contó que su llegada a Jujuy implica un desafío familiar, ya que fue padre hace apenas cuatro meses y debió trasladarse solo a la provincia. “Es difícil venir a Jujuy porque fui papá hace cuatro meses y tuve que venir solo. Me está costando estos días. Es difícil alejarse de la familia”, expresó.

Altos Hornos Zapla se prepara para el Regional Amateur (Foto: prensa Altos Hornos Zapla)

El desafío de jugar por el ascenso

Cardozo también conoce las dificultades que presentan las categorías del ascenso y las condiciones de algunas canchas. “En el Federal jugamos también en canchas difíciles, pero no tantas. Es difícil cuando nos tocan algunas canchas feas porque no te permite hacer todo lo que entrenaste en la semana”, explicó.

Con los nuevos refuerzos y el trabajo de pretemporada, Altos Hornos Zapla comienza a darle forma al plantel que buscará competir en el Torneo Regional Amateur 2026/27.

Cardozo dejó claro el objetivo con el que llegó al club: “Vamos a buscar que sea lo mejor para Zapla”.