Se viene la Expo Educativa 2026, mirá toda la oferta académica de Jujuy

Se viene la Expo Educativa (Archivo)

El jueves 20 y viernes 21 se realizará una nueva edición de la Expo Educativa en Jujuy donde, los estudiantes y sus familias podrán conocer toda la oferta académica de nivel superior que tiene la provincia. Además habrá jornadas de orientación vocacional para los estudiantes.

La intención de este evento es que, en Ciudad de las Artes se reúna, en un mismo espacio, la amplia oferta educativa de nivel superior disponible en la provincia. Los horarios para recorrer y conocer la muestra es el jueves 20 de 19 a 19 y el viernes 21 de agosto de 9 a 18.

Para conocer toda la oferta académica en relación a los profesorados, tecnicaturas, arte y diseño, ciencias sociales, salud y psicología, deportes, idiomas, turismo, tecnología, negocios y administración, medioambiente, derecho y ciencias exactas, ingresa a este link.

La Expo Educativa y la participación de los IES Los Institutos de Educación Superior (IES) tendrán una participación destacada, presentando sus carreras y propuestas formativas con validez nacional y brindando información directa a quienes estén definiendo su futuro académico.

En este sentido, la Expo reunirá a instituciones, docentes, estudiantes, egresados, familias y comunidad, generando un espacio en el que convergerán la información sobre la oferta académica provincial, jornadas de orientación vocacional y diferentes experiencias educativas y culturales.

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