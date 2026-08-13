Nicolás Cabré arranca la gira en Jujuy: "Es una excusa hermosa para conocer lugares"

Nicolás Cabré llega a Jujuy con la obra “Ni media palabra”, una comedia protagonizada junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez. La puesta, dirigida por el propio Cabré y Rocío Pardo, su pareja, iniciará en la provincia una nueva etapa de gira después de su paso por Carlos Paz y Buenos Aires.

Jujuy. "Ni media palabra": una nueva comedia para disfrutar en el Teatro Mitre

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El actor destacó la alegría de volver a Jujuy y remarcó que la obra fue pensada para disfrutar arriba y abajo del escenario. Además, contó que la posibilidad de salir de gira también permite reencontrarse con lugares, comidas y públicos que hacen especial cada presentación.

“Ni media palabra” tiene como protagonistas a Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez. La obra es dirigida por Cabré y Rocío Pardo, quienes trabajaron juntos en una propuesta pensada desde el disfrute y el humor.

“Es una obra muy hecha, estuvimos en el verano en Carlos Paz, en Buenos Aires y en Jujuy arrancamos la gira” , contó Cabré. En ese marco, el actor resaltó lo que significa volver a la provincia con este espectáculo.

Para mí la posibilidad de salir de gira y de volver a Jujuy, es una excusa hermosa para conocer lugares hermosos y comer rico, te tratan bien, la verdad es que está buenísimo. Para mí la posibilidad de salir de gira y de volver a Jujuy, es una excusa hermosa para conocer lugares hermosos y comer rico, te tratan bien, la verdad es que está buenísimo.

Una obra pensada para pasarla bien

Cabré explicó que la obra nació con una idea clara: divertirse y generar ese mismo clima con el público. En ese camino, destacó el vínculo con Mariano Martínez, con quien desde hace años quería compartir un proyecto, y también con el Bicho Gómez, con quien ya había trabajado anteriormente.

“Lo vivimos con mucha alegría, esta obra la pensamos con Rocío para pasarla bien, por eso lo elegimos a Mariano que hace muchos años queríamos hacer algo juntos, también está el Bicho Gómez con quien ya había trabajado, la pasamos bien y esa es la premisa”.

El actor también adelantó que la puesta tiene un tono festivo, con momentos de humor y cierta nostalgia por trabajos anteriores.

“Vamos, nos divertimos, sabemos que la gente se divierte y lo que pasa arriba del escenario es medio loco porque está mezclada con alguna nostalgia de lo que ya hicimos, arranca como una fiesta y termina así, nosotros queremos seguir viviendo lo que ya venimos viviendo con esta obra”.

"Ni media palabra": una nueva comedia para disfrutar en el Teatro Mitre

La función será el viernes 14 de agosto a las 20 horas en el Teatro Mitre. Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera online a través de ventas.autoentrada.com

Todo comienza durante una noche aparentemente normal. Dedé, interpretado por Nicolás Cabré, es un reconocido conductor de televisión que recibe en su departamento a Chema, su productor de toda la vida, personaje encarnado por Mariano Martínez.

Pero la visita está lejos de ser tranquila.

"Ni media palabra": una nueva propuesta para disfrutar en el Teatro Mitre

Chema llega acompañado —y amenazado— por Nelson, interpretado por Bicho Gómez, un ex participante de uno de los programas conducidos por Dedé que aparece dispuesto a cobrarse una vieja deuda. Nelson asegura haber sido víctima de una dudosa estafa de la producción y llega con un objetivo claro: buscar venganza.

A partir de ese momento, las explicaciones, los secretos y las situaciones disparatadas comienzan a acumularse hasta transformar el encuentro en una noche completamente fuera de control.

¿Logrará Nelson cumplir con su cometido? La respuesta estará sobre el escenario.