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11 de agosto de 2026 - 08:23
Jujuy.

"Ni media palabra": una nueva comedia para disfrutar en el Teatro Mitre

Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez protagonizan una comedia llena de humor, enredos y sorpresas, este viernes 14 en el Teatro Mitre.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ni media palabra: una nueva comedia para disfrutar en el Teatro Mitre

"Ni media palabra": una nueva comedia para disfrutar en el Teatro Mitre

Después de conquistar al público en Villa Carlos Paz y la Calle Corrientes, “Ni media palabra” llega a Jujuy con un elenco que promete una noche cargada de humor, enredos y situaciones inesperadas.

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Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez se encuentran sobre el escenario para darle vida a una comedia que reúne a tres figuras muy queridas por el público argentino y que ahora podrá disfrutarse en uno de los escenarios más importantes de la provincia.

La cita será el viernes 14 de agosto, a las 20 horas, en el Teatro Mitre.

"Ni media palabra": una nueva propuesta para disfrutar en el Teatro Mitre

Una comedia donde nada sale como estaba previsto

Todo comienza durante una noche aparentemente normal. Dedé, interpretado por Nicolás Cabré, es un reconocido conductor de televisión que recibe en su departamento a Chema, su productor de toda la vida, personaje encarnado por Mariano Martínez.

Pero la visita está lejos de ser tranquila.

Chema llega acompañado —y amenazado— por Nelson, interpretado por Bicho Gómez, un ex participante de uno de los programas conducidos por Dedé que aparece dispuesto a cobrarse una vieja deuda.

Nelson asegura haber sido víctima de una dudosa estafa de la producción y llega con un objetivo claro: buscar venganza.

A partir de ese momento, las explicaciones, los secretos y las situaciones disparatadas comienzan a acumularse hasta transformar el encuentro en una noche completamente fuera de control.

¿Logrará Nelson cumplir con su cometido? La respuesta estará sobre el escenario.

"Ni media palabra": una nueva propuesta para disfrutar en el Teatro Mitre

Cabré, Martínez y Bicho Gómez, juntos en Jujuy

Uno de los grandes atractivos de “Ni media palabra” está en el encuentro de sus protagonistas. Nicolás Cabré y Mariano Martínez vuelven a compartir una propuesta que recupera la química de un dúo televisivo que marcó al público, esta vez acompañados por el humor y la impronta inconfundible de Bicho Gómez.

El resultado es un trío que combina complicidad, ritmo y experiencia para construir una historia pensada para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de una noche de teatro y risas.

Tras su exitoso paso por importantes plazas teatrales del país, la producción suma ahora a Jujuy dentro de su recorrido.

"Ni media palabra": una nueva propuesta para disfrutar en el Teatro Mitre

Cuándo y dónde ver “Ni media palabra” en Jujuy

La función será el viernes 14 de agosto a las 20 horas en el Teatro Mitre.

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera online a través de ventas.autoentrada.com.

Una oportunidad para disfrutar en Jujuy de una de las comedias que viene conquistando al público argentino, con tres reconocidos artistas sobre el escenario y una historia en la que, justamente, será difícil quedarse sin decir “ni media palabra”.

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