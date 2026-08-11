Talleres gratuitos de orientación vocacional: "Hablamos de un proceso"

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu abrió la inscripción a talleres gratuitos de orientación vocacional-ocupacional , destinados a estudiantes que cursan el último año del secundario y están en una etapa clave: decidir qué camino seguir después de terminar la escuela.

Estudiantes vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Jujuy. FNE 2026: más de 700 estudiantes se anotaron para el casting de la Elección Nacional

La propuesta es impulsada por el Área de Ambientación y Orientación Estudiantil de la FHyCS y busca acompañar a los adolescentes en el proceso de elección de una carrera, oficio o proyecto formativo. Las inscripciones se realizan de manera presencial hasta el viernes 14 de agosto , de 14.30 a 15.30 , en el aula 29 del tercer piso , en Otero 262. Los interesados deben llevar DNI y tener en cuenta que los cupos son limitados.

En diálogo con Canal 4, la licenciada Dolores Revuelta , responsable de los talleres, explicó que la orientación vocacional no funciona como una respuesta inmediata ni como un test que define el futuro de una persona.

“No es que van un día y ya salen sabiendo qué van a estudiar. Ni es un lugar en donde vamos a administrarles un test y les vamos a decir qué estudiar” “No es que van un día y ya salen sabiendo qué van a estudiar. Ni es un lugar en donde vamos a administrarles un test y les vamos a decir qué estudiar”

Revuelta remarcó que se trata de un proceso de acompañamiento, donde se trabajan distintos aspectos personales, intereses, dudas, expectativas y posibilidades reales. El objetivo no es imponer una carrera, sino ayudar a los jóvenes a ordenar preguntas y empezar a construir una decisión.

“Hablamos de un proceso, de algo que vamos realizando" “Hablamos de un proceso, de algo que vamos realizando"

“Hablamos de un proceso, de algo que vamos realizando, en donde trabajamos distintos aspectos para acompañarlos en esa decisión que no es determinante, pero que es el primer paso hacia la construcción del proyecto de vida”, sostuvo.

Una ayuda para estudiantes que todavía tienen dudas

La propuesta apunta especialmente a chicos y chicas que están por terminar el secundario y todavía no saben qué estudiar o están entre varias opciones. En la previa al ingreso universitario, muchas veces aparecen dudas, presiones familiares, miedo a equivocarse o falta de información sobre las carreras disponibles.

En una consulta realizada a estudiantes, algunos dijeron que ya eligieron medicina, veterinaria, ingeniería informática o industrial. Otros contaron que la decisión les costó más tiempo, que fueron descartando opciones o que eligieron a partir de experiencias familiares y personales.

Ese escenario es habitual para quienes terminan la escuela. Por eso, desde la UNJu insisten en que la orientación vocacional no debe pensarse como una urgencia, sino como una instancia para reflexionar con acompañamiento profesional.

Quiénes pueden inscribirse

Los talleres están destinados a estudiantes del último año del secundario que puedan asistir en el turno tarde y sostener la participación durante el proceso.

Revuelta hizo una aclaración importante: en esta época del año muchos estudiantes también están comprometidos con actividades vinculadas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, especialmente quienes participan como carroceros. Por eso, pidió que quienes se inscriban puedan contar con disponibilidad y compromiso para asistir.

“Estos talleres están destinados a alumnos que cursan el último año del secundario y que tienen disponibilidad para poder hacer los talleres por la tarde” “Estos talleres están destinados a alumnos que cursan el último año del secundario y que tienen disponibilidad para poder hacer los talleres por la tarde”

Además, remarcó que la participación requiere continuidad. No se trata solo de anotarse, sino de asistir y aprovechar el espacio grupal.

Dónde y cuándo anotarse

Las inscripciones son personales y se realizan hasta el viernes 14 de agosto, de 14.30 a 15.30, en el aula 29, tercer piso de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ubicada en Otero 262.

Los estudiantes deben llevar DNI. La modalidad será presencial, en turno tarde, y los cupos son limitados.

Por consultas, pueden comunicarse con la licenciada María Dolores Revuelta, responsable de los talleres, al teléfono 3884043401, en los mismos días y horarios establecidos para la inscripción.

Una decisión importante, pero no definitiva

Desde la Facultad remarcan que elegir qué estudiar después del secundario es una decisión importante, pero no tiene que vivirse como una carga imposible. Muchos jóvenes cambian de idea, descubren nuevos intereses o necesitan tiempo para encontrar su camino.

Por eso, estos talleres buscan ofrecer un espacio de escucha, información y acompañamiento. En una etapa atravesada por preguntas, expectativas y miedos, contar con orientación puede marcar una diferencia.

La elección de una carrera no define toda la vida, pero sí puede ser un primer paso para empezar a imaginar un proyecto propio.

Una decisión importante, pero no definitiva Una decisión importante, pero no definitiva

Lo que tenés que saber