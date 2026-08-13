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13 de agosto de 2026 - 09:51
Jujuy.

Se mantiene la doble alerta amarilla en Jujuy: para cuándo y qué zonas

El SMN mantiene vigente la doble alerta amarilla en Jujuy para las próximas horas. Además, anticipó cómo seguirán las temperaturas durante los próximos días.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Invierno en Jujuy&nbsp;

Invierno en Jujuy 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la doble alerta amarilla en distintos sectores de Jujuy, en una jornada marcada por las bajas temperaturas. Por un lado, el organismo anticipa vientos para sectores cordilleranos durante el viernes 14 de agosto y, además, el mapa de temperaturas extremas muestra áreas de la provincia bajo nivel amarillo por frío.

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El pronóstico oficial fue actualizado durante la mañana de este jueves 13 de agosto y muestra que, después de varios días con temperaturas bajas, se espera un paulatino ascenso térmico durante el fin de semana, aunque las máximas volverán a descender hacia el comienzo de la próxima semana. Para San Salvador de Jujuy, el reporte de siete días fue actualizado a las 6.09 de este jueves.

Alerta amarilla por vientos para Jujuy

Alerta amarilla por vientos para Jujuy

Alerta amarilla por viento en Jujuy: qué zonas alcanza

Según el mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla por viento prevista para la tarde del viernes alcanza a:

  • Cordillera de Cochinoca
  • Cordillera de Rinconada
  • Cordillera de Santa Catalina
  • Cordillera de Susques

En estas áreas, el nivel de advertencia se eleva durante la tarde del viernes 14 de agosto. Para el resto de las franjas horarias incluidas en el reporte, el gráfico muestra nivel verde.

El informe tampoco marca, para esas áreas y en el período analizado, alertas por tormentas, lluvias, nevadas o viento Zonda.

Jujuy también está bajo alerta por temperaturas extremas

A la advertencia por viento se suma el Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas por Frío. El mapa publicado por el SMN durante la mañana de este jueves muestra sectores de Jujuy en nivel amarillo.

Este sistema no mide solamente cuánto baja el termómetro, sino el posible impacto de las temperaturas sobre la salud de la población. El SMN clasifica estos eventos en cuatro niveles: verde, amarillo, naranja y rojo.

En particular, el nivel amarillo representa un efecto leve a moderado en la salud. Las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas especialmente para los grupos de riesgo, entre ellos niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas, según la metodología oficial del organismo.

Por este motivo, se recomienda evitar permanecer durante períodos prolongados a la intemperie, utilizar varias capas de ropa, mantenerse en movimiento para generar calor corporal, no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Cómo seguirán las temperaturas en San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña, el frío continuará presente durante los próximos días, aunque el SMN anticipa un ascenso gradual de las temperaturas hasta el domingo.

Para este jueves 13 de agosto se espera una mínima de 3°C y una máxima de 16°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones durante la jornada.

El viernes la temperatura se ubicará entre los 4°C y los 18°C, mientras que el sábado se prevén 6°C de mínima y 19°C de máxima.

El domingo será una de las jornadas más templadas del período, con una mínima de 9°C y una máxima que también llegará a 19°C.

El panorama cambiará nuevamente a partir del lunes. Para esa jornada se anticipan 12°C de mínima y 16°C de máxima, mientras que el martes y miércoles las máximas descenderán hasta los 14°C.

El pronóstico difundido por el SMN muestra mínimas de 4°C el viernes, 6°C el sábado, 9°C el domingo, 12°C el lunes y 7°C tanto martes como miércoles.

Temperaturas previstas

  • Jueves 13: mínima 3°C | máxima 16°C
  • Viernes 14: mínima 4°C | máxima 18°C
  • Sábado 15: mínima 6°C | máxima 19°C
  • Domingo 16: mínima 9°C | máxima 19°C
  • Lunes 17: mínima 12°C | máxima 16°C
  • Martes 18: mínima 7°C | máxima 14°C
  • Miércoles 19: mínima 7°C | máxima 14°C

De esta manera, el fin de semana traerá una recuperación momentánea de las temperaturas, especialmente durante las tardes, pero el frío volverá a sentirse con mayor intensidad desde el martes, cuando las máximas previstas no superarían los 14°C.

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