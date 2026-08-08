Tiempo en Jujuy: la mañana arrancó con 5°C en San Salvador y hay alerta amarilla

San Salvador de Jujuy comenzó este sábado con una mañana marcada por el frío . La temperatura fue de 5°C durante las primeras horas y la sensación térmica descendió hasta los 2°C, en un inicio de jornada mucho más frío que el registrado durante los últimos días.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde. A pesar del frío del amanecer, se espera una importante recuperación de la temperatura y una máxima cercana a los 26°C en la zona de los Valles.

La jornada, además, se desarrollará sin probabilidades de precipitaciones, por lo que el contraste térmico será uno de los principales protagonistas: una mañana para salir bien abrigados y una tarde con temperaturas mucho más agradables.

Las condiciones fueron más extremas en otras regiones de la provincia. En Humahuaca, el día comenzó con apenas 2°C y se espera que la máxima alcance los 21°C, con cielo despejado.

En La Quiaca, en tanto, el termómetro marcó 1°C bajo cero cerca de las 8 de la mañana. Para la tarde se prevé cielo despejado y una máxima de 18°C.

Pero el registro más bajo se dio en Susques. Allí la jornada comenzó con 9°C bajo cero y una sensación térmica de 15°C bajo cero. Para este sábado se espera una máxima de apenas 7°C, con cielo totalmente despejado.

Del abrigo de la mañana a una tarde más templada

El panorama muestra una marcada diferencia entre las distintas zonas de Jujuy. Mientras la Puna mantiene temperaturas bajo cero y jornadas muy frías, en los Valles el ascenso térmico será mucho más pronunciado durante el día.

En San Salvador de Jujuy, el salto entre los 5°C del comienzo de la mañana y los 26°C previstos para la tarde será de más de 20 grados.

Por eso, la recomendación para quienes tengan que salir temprano es prestar atención a los cambios de temperatura y optar por vestirse en capas. Con el correr de las horas, el abrigo más pesado probablemente quede de más.

El frío de las primeras horas vuelve a recordar que, aunque las tardes puedan ser agradables, agosto todavía puede presentar mañanas con temperaturas muy bajas en Jujuy, especialmente en las zonas de mayor altura.