Tiempo en Jujuy: la mañana arrancó con 5°C en San Salvador y hay alerta amarilla

San Salvador de Jujuy comenzó este sábado con una mañana marcada por el frío. La temperatura fue de 5°C durante las primeras horas y la sensación térmica descendió hasta los 2°C, en un inicio de jornada mucho más frío que el registrado durante los últimos días.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde. A pesar del frío del amanecer, se espera una importante recuperación de la temperatura y una máxima cercana a los 26°C en la zona de los Valles.
La jornada, además, se desarrollará sin probabilidades de precipitaciones, por lo que el contraste térmico será uno de los principales protagonistas: una mañana para salir bien abrigados y una tarde con temperaturas mucho más agradables.
Un frío todavía más intenso en el interior
Las condiciones fueron más extremas en otras regiones de la provincia. En Humahuaca, el día comenzó con apenas 2°C y se espera que la máxima alcance los 21°C, con cielo despejado.
En La Quiaca, en tanto, el termómetro marcó 1°C bajo cero cerca de las 8 de la mañana. Para la tarde se prevé cielo despejado y una máxima de 18°C.
Pero el registro más bajo se dio en Susques. Allí la jornada comenzó con 9°C bajo cero y una sensación térmica de 15°C bajo cero. Para este sábado se espera una máxima de apenas 7°C, con cielo totalmente despejado.
Del abrigo de la mañana a una tarde más templada
El panorama muestra una marcada diferencia entre las distintas zonas de Jujuy. Mientras la Puna mantiene temperaturas bajo cero y jornadas muy frías, en los Valles el ascenso térmico será mucho más pronunciado durante el día.
En San Salvador de Jujuy, el salto entre los 5°C del comienzo de la mañana y los 26°C previstos para la tarde será de más de 20 grados.
Por eso, la recomendación para quienes tengan que salir temprano es prestar atención a los cambios de temperatura y optar por vestirse en capas. Con el correr de las horas, el abrigo más pesado probablemente quede de más.
El frío de las primeras horas vuelve a recordar que, aunque las tardes puedan ser agradables, agosto todavía puede presentar mañanas con temperaturas muy bajas en Jujuy, especialmente en las zonas de mayor altura.
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