Aseguran que al mediodía volverá el agua en todos los barrios de Jujuy

Estiman que al mediodía volverá el agua en todos los barrios de Jujuy.

Luego del megaoperativo realizado sobre la infraestructura hídrica de San Salvador de Jujuy y Alto Comedero , el presidente de Agua Potable de Jujuy , Juan Carlos García , aseguró que los trabajos concluyeron de manera satisfactoria y estimó que el servicio quedará completamente normalizado antes del mediodía .

Atención. En que barrios estarán los camiones cisterna por el corte de agua en Jujuy

El funcionario explicó que algunos sectores todavía presentan inconvenientes debido a que fue necesario vaciar gran parte del sistema para ejecutar las obras, por lo que el restablecimiento del suministro se realiza de manera progresiva.

"El operativo fue exitoso, se avanzó con todos los trabajos. Puede faltar agua en algunos barrios porque se vació todo el sistema. Hoy hasta el mediodía tendría que estar solucionado" , afirmó.

García indicó que durante la jornada se monitoreó el funcionamiento de las cisternas y se asistió con agua a los sectores que registraron inconvenientes. "Estuvimos controlando las cisternas y están todas bien. Se repartió agua en todos los lugares donde hubo falta de agua" , señaló.

Asimismo, explicó que las dificultades actuales se concentran en sectores puntuales de la ciudad. "Hoy lo que falta en algunos sectores estamos atendiéndolo. Desde el punto de vista técnico estamos saliendo adelante con la normalización de la producción", sostuvo.

"El agua ya está en puntos cercanos"

El presidente de Agua Potable remarcó que el restablecimiento del servicio demanda tiempo debido a la extensión de la red de distribución.

"Son sectores muy puntuales, es muy extensa la red. Lo importante es que el agua ya está en puntos cercanos y no tardará en llegar. Son complicaciones normales de cualquier operativo", explicó.

Piden hacer un uso responsable del agua

Finalmente, García aprovechó la oportunidad para pedir a la comunidad un consumo responsable del recurso. "La gente tiene que cuidar más el agua porque es finita y costosa de producir. No hay que regar tanto las veredas. Hay que darle el uso correcto", concluyó.