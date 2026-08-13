Un rival de Lionel Messi sorprendió al 10 con un abrazo: el gesto viral de Jhohan Romaña

El retorno de Lionel Messi a las canchas después del fallecimiento de su padre estaba destinado a ser una escena cargada de emoción. Sin embargo, uno de los gestos más significativos de la jornada no tuvo como protagonista a un compañero del Inter Miami , sino a un futbolista rival .

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En el segundo tiempo del encuentro por la Leagues Cup entre Inter Miami y Club León , el defensor Jhohan Romaña frenó una acción ofensiva de Messi y, en un gesto inesperado, se acercó al capitán argentino para abrazarlo .

Romaña fue más allá del abrazo inicial . Visiblemente sonriente , el defensor colombiano ayudó a Messi a ponerse de pie y lo mantuvo sostenido en el aire durante unos segundos, antes de volver a dejarlo sobre el césped. El capitán argentino reaccionó con una sonrisa y tomó la inesperada situación con naturalidad, mientras ambos retomaban rápidamente las acciones del encuentro.

El momento no tardó en generar repercusión por el contexto particular que acompañó el regreso del capitán argentino , quien poco antes había viajado a Rosario luego del fallecimiento de su padre, Jorge Messi , y posteriormente volvió a incorporarse al plantel del Inter Miami .

Romaña crea un momento inesperado con Messi

La situación se inició con un habitual enfrentamiento por la pelota. Messi tomó el control del balón e intentó progresar en el ataque, pero Romaña consiguió cortar su avance y quedarse con el duelo. Sin embargo, lejos de limitarse a alejarse después de la acción defensiva, el exjugador de San Lorenzo sorprendió al argentino al acercarse y darle un abrazo.

We all wish we could do the same right now



Club León: “This hug is from León, from everyone, from football, and it’s for you, dear Lionel. Respect and affection. ”



@LeaguesCup @MLS pic.twitter.com/1DJHQiPGVi — 433 (@433) August 13, 2026

La particular situación captó de inmediato la atención de la transmisión televisiva y terminó transformándose en una de las postales más destacadas del encuentro.

En los primeros instantes, Romaña demoró en dejar ir al capitán argentino y continuó con una sonrisa mientras lo sostenía. Recién después permitió que el ganador de ocho Balones de Oro se reincorporara y que el juego pudiera continuar.

El emotivo regreso de Messi a la acción

Para Lionel Messi, el encuentro representaba mucho más que un partido habitual de la Leagues Cup. El capitán argentino volvía a ponerse la camiseta del Inter Miami después de permanecer un período apartado del plantel por la muerte de su padre. Antes de su regreso al campo, además, había publicado un sentido homenaje dirigido a Jorge Messi.

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De esta manera, los hinchas y los propios futbolistas del Inter Miami estuvieron atentos a la vuelta de Messi a la actividad competitiva, en un contexto especialmente sensible para el argentino. En medio de esa jornada cargada de emociones, el gesto de Romaña aportó una inesperada muestra de afecto y cercanía que quedó como uno de los momentos más particulares de la noche.

No se produjo ningún diálogo especialmente emotivo ni una pausa extensa durante el encuentro. Lo que parecía ser una acción defensiva más terminó transformándose, de manera inesperada, en un gesto de cariño y reconocimiento entre dos futbolistas que estaban enfrentados.

Lionel Messi jugó tras la muerte de su padre.

Messi respondió con una sonrisa ante la situación, mientras Romaña finalmente lo soltó y ambos pudieron volver a concentrarse en el desarrollo del partido.

Sin embargo, en una jornada marcada inevitablemente por la situación personal que atravesaba Messi y el acompañamiento de sus seres queridos, el inesperado gesto de Romaña terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas del encuentro, que seguramente permanecerá entre los momentos más recordados de la noche.