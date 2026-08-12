Lionel Messi volvió a jugar con Inter Miami a pocos días de la muerte de su papá

Lionel Messi jugó tras la muerte de su padre.

Lionel Messi jugó tras la muerte de su padre.

Lionel Messi volvió a jugar este miércoles con Inter Miami , pocos días después de la muerte de su padre, Jorge Messi. El capitán argentino fue suplente en la derrota ante Club León 3 a 2 por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 y luego ingresó durante el encuentro.

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El partido se jugó en el Nu Stadium, en Florida , y encontró a Messi atravesando uno de los momentos personales más difíciles de su vida.

El futbolista había viajado a Rosario junto a su familia para despedir a su padre. Tras permanecer algunos días en Argentina, regresó a Miami y se puso nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

Finalmente, comenzó el partido desde el banco de suplentes y sumó minutos frente al conjunto mexicano. Su presencia generó una fuerte repercusión por el contexto en el que se produjo su regreso a las canchas.

Lionel Messi en el banco tras la muerte de su padre.

La emotiva carta que publicó para despedir a Jorge Messi

En las últimas horas, Messi publicó un mensaje para recordar a su padre y expresar el dolor por su fallecimiento.

En esa carta también dejó una frase que llamó especialmente la atención porque puso en duda cuánto tiempo más continuará jugando profesionalmente.

“Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más”, escribió.

Las palabras del campeón del mundo generaron repercusión entre sus seguidores y volvieron a instalar interrogantes sobre el tramo final de su carrera.

Un regreso en un momento especial

A pesar del difícil momento familiar, Messi decidió acompañar a Inter Miami en un partido importante para sus aspiraciones dentro de la Leagues Cup.

Su regreso se produjo apenas unos días después de despedir a su padre y luego de una publicación cargada de emoción que dejó abierta la incógnita sobre su futuro dentro del fútbol profesional.